L’UE signale une baisse globale de la migration illégale, mais une forte augmentation des traversées maritimes

Les passages illégaux vers l’Union européenne ont chuté à certaines frontières terrestres, mais ont grimpé en flèche sur les routes maritimes en 2020, ont révélé de nouveaux chiffres.

L’agence frontalière de l’UE, Frontex, a déclaré qu’elle avait détecté 124000 passages illégaux dans le bloc en 2020, soit une réduction de 13 points.

Mais les chiffres ont déguisé une baisse encore plus forte de 76% des passages vers la Grèce et la Bulgarie via la Turquie, une route largement utilisée par les réfugiés de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan les années précédentes.

Frontex a déclaré que moins de femmes et d’enfants avaient tenté d’entrer en 2020.

«Les hommes représentaient une part beaucoup plus importante du nombre total de migrants irréguliers arrivant en Europe l’année dernière, les femmes représentant moins d’un sur dix», a déclaré l’agence.

«Il y a un an, les femmes représentaient une femme sur quatre. La part des enfants détectés l’année dernière a également diminué. »

Il y a eu une forte augmentation du nombre de migrants empruntant la route sud de la Méditerranée depuis les pays d’Afrique du Nord.

Frontex a déclaré que l’augmentation des départs depuis la Tunisie avait été «brutale» en 2020, mais qu’un peu plus de migrants avaient quitté la Libye.

Il y a également eu plus de 22 600 arrivées – un chiffre record – aux îles Canaries, territoire espagnol au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest.

C’est le niveau le plus élevé depuis que Frontex a commencé à tenir des registres en 2009.

«Les passeurs utilisaient souvent de grands bateaux de pêche capables de transporter un plus grand nombre de personnes qui partaient de pays d’Afrique de l’Ouest tels que la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie», a indiqué l’agence.