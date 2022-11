L’UE s’entretient avec la Serbie et le Kosovo dans un contexte de tensions croissantes

Le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, avait prévu des entretiens séparés avec le président serbe Aleksandar Vucic et Albin Kurti, le Premier ministre du Kosovo, avant une réunion conjointe plus tard dans la journée.

BRUXELLES – Le chef de la diplomatie de l’Union européenne s’est entretenu lundi avec les dirigeants de la Serbie et du Kosovo à Bruxelles, dans le but de désamorcer les tensions entre les voisins des Balkans au milieu de leur différend sur les plaques d’immatriculation des véhicules.

L’UE a déclaré que “l’objectif de la réunion d’urgence sera de trouver un moyen de sortir de la crise actuelle et d’éviter toute nouvelle escalade et tension sur le terrain, en mettant l’accent sur les plaques d’immatriculation et le retour des Serbes du Kosovo dans les institutions du Kosovo”.