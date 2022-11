L’UE s’entretient avec la Serbie et le Kosovo dans un contexte de tensions croissantes

BRUXELLES (AP) – Le chef de la diplomatie de l’Union européenne s’est entretenu lundi avec les dirigeants de la Serbie et du Kosovo à Bruxelles, dans le but de désamorcer les tensions entre les voisins des Balkans au milieu de leur différend sur les plaques d’immatriculation des véhicules.

Le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, avait prévu des entretiens séparés avec le président serbe Aleksandar Vucic et Albin Kurti, le Premier ministre du Kosovo, avant une réunion conjointe plus tard dans la journée.

L’UE a déclaré que “l’objectif de la réunion d’urgence sera de trouver un moyen de sortir de la crise actuelle et d’éviter toute nouvelle escalade et tension sur le terrain, en mettant l’accent sur les plaques d’immatriculation et le retour des Serbes du Kosovo dans les institutions du Kosovo”.

L’UE a averti la Serbie et le Kosovo la semaine dernière qu’ils étaient au bord d’un précipice et devaient résoudre leur différend ou faire face à la perspective d’un retour à leur passé violent.

Les tensions qui couvaient depuis longtemps entre la Serbie et son ancienne province se sont intensifiées ces dernières semaines à la suite de la décision du gouvernement du Kosovo d’interdire les plaques d’immatriculation émises par les Serbes. Le 5 novembre, 10 législateurs serbes, 10 procureurs et 576 policiers de la région de Mitrovica, au nord du Kosovo, ont démissionné suite à cette décision.

En vertu de l’interdiction, environ 6 300 Serbes de souche possédant des voitures avec des plaques d’immatriculation jugées illégales au Kosovo devaient être avertis jusqu’à la date limite de lundi, puis condamnés à une amende pendant les deux mois suivants. À partir du 21 avril, ils ne seraient autorisés à conduire qu’avec des plaques locales temporaires.

La question de l’indépendance du Kosovo a déclenché une guerre de 1998-99 au cours de laquelle environ 13 000 personnes sont mortes. La Serbie a lancé une répression brutale pour freiner une rébellion séparatiste des Albanais de souche du territoire. L’OTAN a bombardé la Serbie en 1999 pour mettre fin à la guerre.

Le Kosovo s’est séparé unilatéralement de la Serbie en 2008. Le gouvernement serbe, avec le soutien de la Chine et de la Russie, a refusé de reconnaître le statut d’État du Kosovo. Les États-Unis et la plupart de leurs alliés européens reconnaissent le Kosovo comme un pays indépendant.

