L’UE s’engage à verser 650 millions d’euros d’aide à l’Éthiopie, la première depuis la fin de la guerre dans la région du Tigré

L’Union européenne a promis une aide d’une valeur de 650 millions d’euros à l’Éthiopie, près de trois ans après avoir coupé son aide directe à ce pays d’Afrique de l’Est en raison des atrocités commises au cours d’une guerre civile sanglante.

Jutta Urpilainen, la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, a annoncé mardi l’accord lors d’une conférence de presse avec le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Side, dans la capitale Addis-Abeba.

« Il est temps de normaliser progressivement les relations et de reconstruire un partenariat qui se renforce mutuellement avec votre pays », a déclaré Urpilainen, décrivant le programme d’aide comme « la première étape concrète » dans ce processus après qu’un cessez-le-feu a mis fin à la guerre en novembre dernier.

Le programme d’aide de l’UE s’élevait initialement à 1,04 milliard de dollars et devait être accordé à l’Éthiopie de 2021 à 2027, mais il a été suspendu fin 2020 après l’éclatement des combats dans la région nord du Tigré. Les États-Unis ont également suspendu leur aide et légiféré pour imposer des sanctions.

Ahmed a déclaré que l’aide contribuerait à stimuler la reprise d’après-guerre de l’Éthiopie et faciliterait les réformes économiques indispensables à un « moment critique » pour le pays.

« Ce partenariat stratégique est désormais de nouveau sur pied », a-t-il déclaré.

Cependant, le soutien budgétaire direct au gouvernement éthiopien reste suspendu et ne sera rétabli que lorsque « des conditions politiques très claires » seront remplies, a déclaré Urpilainen sans préciser.

Elle a ajouté qu’un programme du Fonds monétaire international était également nécessaire en premier lieu.

Plus tôt mardi, Urpilainen a rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine.

La guerre du Tigré a tué des milliers de personnes et a été caractérisée par des massacres, des viols massifs et des allégations de famine forcée. L’UE a longtemps insisté sur le fait qu’elle ne normaliserait pas ses relations avec l’Éthiopie tant que des responsables de ces crimes n’auraient pas été rendus responsables.

L’Éthiopie a tenté d’empêcher une enquête de l’ONU sur les atrocités commises et a lancé son propre processus de justice transitionnelle, qui, selon les experts des droits de l’homme, est défectueux. L’enquête de l’ONU a révélé que toutes les parties avaient commis des abus, certains équivalant à des crimes de guerre.

L’engagement d’aide de l’UE à l’Éthiopie est intervenu un jour avant la date limite de renouvellement du mandat d’enquête au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève.

Mardi, les experts de l’ONU ont averti que des enquêtes plus indépendantes sur la « situation désastreuse des droits de l’homme » en Éthiopie étaient nécessaires en raison du « risque écrasant de futures atrocités ».

« Il existe un risque très réel et imminent que la situation se détériore davantage, et il incombe à la communauté internationale de veiller à ce que les enquêtes se poursuivent afin que les violations des droits humains puissent être traitées et que les pires tragédies soient évitées », a déclaré Steven Ratner, l’un des les experts de l’ONU.

Un rapport du groupe d’experts de l’ONU le mois dernier a cité des atrocités « graves et en cours » au Tigré et a remis en question l’engagement des responsables éthiopiens à assurer une véritable responsabilisation.

La semaine dernière, Human Rights Watch a déclaré que l’UE devrait soumettre une résolution au Conseil des droits de l’homme de l’ONU appelant à la poursuite des enquêtes sur les atrocités.

« Ne pas le faire reviendrait à renoncer à ses propres engagements », a déclaré le groupe de défense des droits.