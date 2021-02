L’Union européenne peut être un puissant promoteur des ambitions climatiques aussi parce qu’elle peut offrir un modèle de transition socialement juste Green Deal, qui ne laisse personne de côté. «Nous pouvons partager notre expérience d’outils tels que l’Initiative des régions charbonnières en transition et le mécanisme pour une transition juste. Nous pouvons montrer que la diversification économique et énergétique est possible et peut créer de meilleurs emplois et une meilleure croissance pour les sociétés », commissaire à l’énergie Kadri Simson a déclaré le 1er février lors de la réunion annuelle de l’EsadeGeo sur l’énergie «La géopolitique du mois du Green Deal».

L’Europe représente environ 8% des émissions mondiales. «Donc, pour faire face au changement climatique mondial, nous avons besoin que d’autres suivent la même voie – pour devenir nos partenaires dans la transition vers l’énergie propre», a noté Simson.

«L’Europe a deux atouts à défendre ici: notre forte ambition climatique et notre modèle de politique de transition juste. L’Union européenne a fait preuve de leadership en annonçant son objectif de neutralité climatique pour 2050. En décembre dernier, les dirigeants de l’UE ont également convenu de renforcer leur engagement à réduire les émissions d’ici 2030. Il s’agit désormais de la contribution déterminée au niveau national de l’UE au titre de l’accord de Paris », a déclaré le commissaire, ajoutant que plusieurs d’autres grands partenaires internationaux ont également annoncé des engagements nets zéro. «Nous pouvons regarder 2021 avec optimisme. En tant qu’année d’action climatique mondiale. Grâce à la COP 26 mais aussi aux actions du G20 et du G7 menés par le Royaume-Uni et l’Italie, l’Europe sera un moteur de cet effort collectif », a-t-elle déclaré.

«Donc, comme je l’ai dit, nous voulons être des leaders, mais nous avons un travail important à faire en tant que partenaires. Le Green Deal n’est pas seulement un programme visant à transformer l’économie et la société européennes. Elle a un impact au-delà de nos frontières, et surtout, sur nos partenaires les plus proches et dans notre quartier. C’est pourquoi cela doit être au centre de notre action énergétique extérieure », a souligné Simson.

Coopération climatique transatlantique

Plus récemment, le changement d’administration aux États-Unis permet à l’UE d’espérer une coopération renouvelée sur ses objectifs énergétiques et climatiques. Le président américain Joe BidenLes actions immédiates de la lutte contre les problèmes climatiques – y compris le retour à l’accord de Paris – sont un signe positif pour la transition énergétique propre, a déclaré Simson. «Nous espérons organiser un Conseil de l’énergie UE-États-Unis dès que possible maintenant que le nouveau secrétaire d’État et secrétaire à l’énergie est en fonction», a-t-elle déclaré.

«Nous devons également rechercher de nouvelles opportunités de coopération avec nos voisins de l’Est et du Sud et comprendre leurs différents défis et ambitions. Nous devons soutenir l’adoption de l’acquis, des règles et des normes énergétiques de l’UE, et promouvoir l’intégration du marché de l’énergie et l’interconnectivité avec eux », a déclaré le commissaire.

Selon Simson, la transition énergétique propre est en train de devenir un élément phare des relations de l’UE avec les Balkans occidentaux. En mobilisant jusqu’à 9 milliards d’euros pour des investissements dans la région avec le programme d’investissement pour les Balkans occidentaux, l’UE soutient une transition verte et numérique. «Ici, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l’intégration des marchés régionaux sont fermement à l’ordre du jour», a-t-elle déclaré.

La transition énergétique peut également être une opportunité unique pour remettre à plat nos relations avec la région méditerranéenne et contribuer à la stabilisation et à la croissance. Nous présenterons prochainement une communication sur un partenariat renouvelé pour le voisinage sud. La prochaine Union pour la Conférence ministérielle méditerranéenne sur l’énergie en avril au Portugal est également à l’horizon. Ici, nous pouvons définir une nouvelle ambition de décarbonation pour la région méditerranéenne. Et nous avons une opportunité parfaite pour renforcer notre partenariat et offrir de nouvelles perspectives de coopération », a déclaré Simson.

Initiative UE-Afrique pour l’énergie verte

Passant à l’Afrique, le commissaire a déclaré que l’UE-Afrique travaillait conjointement sur une initiative pour l’énergie verte, se concentrant sur l’augmentation de la part des énergies renouvelables, soutenant l’accès à l’énergie

et l’efficacité énergétique et la construction d’un partenariat énergétique avec l’Afrique est un intérêt stratégique clé pour les relations extérieures.

En ce qui concerne la sécurité énergétique, Simson a déclaré que le leadership et le partenariat dans le monde devraient aller de pair avec le renforcement de l’autonomie stratégique ouverte de l’Europe.

«La transition du Green Deal, comme toute transition, transformera les relations économiques et commerciales entre l’Europe et le monde. Construire une économie climatiquement neutre alimentée par les énergies renouvelables aidera l’Europe à réduire sa facture d’importation d’énergie. Mais cela ne fera pas de nous une île énergétique. Même si nous nous tournons vers des carburants plus propres, l’Europe continuera d’être au centre d’un réseau de flux d’importations et d’exportations. Nous devons donc continuer à promouvoir la coopération et la collaboration dans le système énergétique mondial », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné les propositions de l’UE sur l’hydrogène, la réduction des émissions de méthane et l’énergie offshore adoptées l’année dernière. «Notre stratégie hydrogène étant celle qui illustre le mieux notre projection internationale du Green Deal. Au moment où je vous parle, nous avons les conditions politiques, financières et de marché en Europe pour devenir la puissance mondiale de l’hydrogène. Nous avons adopté une approche européenne en lançant la stratégie de l’UE pour l’hydrogène en juillet et avec elle la Clean Hydrogen Alliance », a déclaré Simson.

La stratégie expose notre vision pour augmenter rapidement la production d’hydrogène renouvelable, réduire les coûts et stimuler la demande dans les secteurs difficiles à réduire. Et cette vision s’accompagne d’un ensemble d’objectifs ambitieux: 6 GW d’électrolyseurs installés d’ici 2024 et 40 GW d’ici 2030 », a déclaré Simson.

Selon le commissaire, l’Europe n’est pas la seule à voir le potentiel de l’hydrogène vert. L’intérêt grandit dans l’arène mondiale. La coopération internationale sera essentielle pour créer un terrain de jeu mondial pour tous. «Ce que nous proposons, c’est un marché mondial de l’hydrogène fondé sur des règles. Et au cœur de ce marché se trouvent des normes de sécurité et d’environnement harmonisées », a-t-elle déclaré, ajoutant:« Et c’est dans cet esprit que nous prévoyons de placer l’hydrogène en tête de l’ordre du jour des dialogues énergétiques structurés avec d’autres pays dans toutes les positions de l’énergie. le commerce: des pays à fort potentiel comme le Maroc ou l’Ukraine ou le Chili, des importateurs comme la Corée et le Japon, et ces pays avec un pied de chaque côté. Nous renforçons également notre engagement dans des initiatives multilatérales liées à l’hydrogène, telles que le Partenariat international pour l’hydrogène dans l’économie, l’initiative Hydrogène de la Conférence ministérielle sur l’énergie propre et la Mission Innovation sur l’hydrogène propre ».