L’UE s’engage à lutter contre le trafic de migrants « brutal » lors d’une visite sur une île italienne

Le plan prévoit également d’accélérer les fonds vers la Tunisie dans le cadre d’un accord avec l’UE visant à bloquer les départs en échange d’aide, d’aider l’Italie à accélérer les demandes d’asile et de mettre en place des couloirs humanitaires dans les pays d’origine pour décourager les itinéraires illégaux.

Von der Leyen a promis le soutien de l’agence frontalière Frontex pour assurer « le retour rapide dans leur pays d’origine » des migrants qui ne remplissent pas les conditions requises pour rester dans l’UE.

Et elle a appelé les pays de l’UE à accepter les transferts volontaires – une source fréquente de discorde – alors que l’UE envoie des experts pour aider à gérer et à enregistrer le nombre élevé de migrants arrivant en Italie.

« Il est très important pour moi (d’être ici) car la migration irrégulière est un défi européen et nécessite une réponse européenne. Nous sommes donc dans le même bateau », a déclaré von der Leyen.

Meloni, qui a assoupli sa position autrefois combative contre l’UE depuis son arrivée au pouvoir l’année dernière, a présenté la visite de von der Leyen comme un « geste de responsabilité de l’Europe envers elle-même », et pas seulement comme un signe de solidarité avec l’Italie.

« Si nous ne travaillons pas sérieusement tous ensemble pour lutter contre les départs illégaux, l’ampleur de ce phénomène ne submergera pas seulement les pays frontaliers, mais tous les autres », a déclaré Meloni.

Elle a continué à faire pression pour un blocus naval « efficace », soulignant que les missions précédentes de l’UE n’avaient pas été correctement menées, ce qui a entraîné un déploiement en Méditerranée qui, selon elle, a encouragé les départs de contrebandiers ; cette affirmation est contestée par les experts en matière de migrants.

Le gouvernement italien a l’intention d’activer rapidement un système de rapatriement des migrants qui ne sont pas éligibles au séjour en Europe dans le cadre de mesures qui seront décidées lors d’une réunion du Cabinet lundi, a-t-elle indiqué.

Save the Children a exprimé l’espoir que la visite des deux dirigeants apporterait des réponses concrètes et a appelé à la création d’une structure européenne pour rechercher et secourir les migrants en danger en mer.

Plus tôt dans la journée, des images télévisées montraient Meloni s’adressant aux insulaires exprimant leurs frustrations ; elle leur a dit que le gouvernement travaillait sur une réponse robuste, comprenant 50 millions d’euros (53,4 millions de dollars) pour aider l’île. Une personne non identifiée dans la foule a déclaré que ce n’était pas seulement de l’argent dont ils avaient besoin.

Les nouveaux arrivants sont également irrités par la longue attente pour être transférés vers le continent ; Samedi, des images télévisées ont montré des centaines de personnes se dirigeant vers la porte alors que la police utilisait des boucliers pour les retenir. Sur d’autres plans, des migrants individuels ont escaladé la clôture du centre pour migrants.

La crise remet en question l’unité au sein de l’UE ainsi que le gouvernement d’extrême droite de Meloni.

Le vice-Premier ministre Matteo Salvini, chef de la Ligue populiste de droite, a contesté l’efficacité de l’accord UE-Tunisie qui visait à stopper les départs en échange d’une aide économique. Il a accueilli dimanche la dirigeante de droite française Marine Le Pen lors d’un rassemblement annuel de la Ligue dans le nord de l’Italie.

Le Pen et d’autres politiciens d’extrême droite française cherchent à tirer parti de la crise de Lampedusa pour faire avancer leur programme anti-immigration avant les élections européennes de juin prochain.

Dans ses remarques, Le Pen s’en est pris à « ces dirigeants qui ne réalisent pas qu’il y a des signes d’inquiétude et de danger liés à l’arrivée massive de migrants à Lampedusa », qui, selon elle, crée « des troubles pour la population lorsque les dirigeants n’agissent pas ». immédiatement pour relever ce défi géant.

En France, les critiques du président centriste Emmanuel Macron l’accusent depuis longtemps de faire preuve de laxisme dans la lutte contre l’immigration clandestine. Samedi, Macron s’est entretenu avec Meloni et le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, réunis par vidéo avec ses homologues italien, allemand et espagnol.

La présidence française a déclaré que Macron et Meloni étaient d’accord dans leur appel selon lequel la vague migratoire à Lampedusa devait être gérée « avec humanité » et dans le cadre d’une coopération renforcée au niveau européen.

Les migrants arrivés cette semaine ont voyagé à bord d’une flottille de quelque 120 petits bateaux inutilisables en provenance de Tunisie, qui a remplacé la Libye comme principal point de départ des passeurs.

Le nombre de migrants effectuant le périlleux voyage maritime vers l’Italie a presque doublé par rapport à l’année dernière et est en passe d’atteindre un nombre record atteint en 2016, lorsque la plupart des migrants ont quitté la Libye.