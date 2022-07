Un plan de 500 millions d’euros permettra aux membres de l’UE d’acheter conjointement des armes et d’économiser de l’argent

Dans ce qu’il a appelé un “étape historique” La Commission européenne a approuvé mardi un plan de 500 millions d’euros (512 millions de dollars) qui permettrait aux membres de l’UE de se procurer conjointement des armes pour répondre au besoin urgent de reconstituer un déficit de produits de défense résultant du conflit en Ukraine.

La proposition est censée inciter au moins trois membres de l’UE à acheter des armes conjointement, a déclaré l’organisme dans un communiqué. Il cherche également à éviter la concurrence entre les membres du bloc pour les mêmes produits et à faciliter les économies de coûts. La mesure devrait être financée par des fonds de l’UE pendant les deux prochaines années.

« Aujourd’hui, nous franchissons une étape historique dans l’intégration européenne de la défense. Alors que la guerre fait rage aux frontières de l’Europe, nous répondons à l’appel des chefs d’État de l’UE en présentant aujourd’hui un nouvel instrument pour soutenir… l’acquisition conjointe d’armes. a déclaré Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur.



Selon lui, cette décision contribuera non seulement à reconstituer les stocks épuisés en raison des fournitures envoyées à l’Ukraine, mais incitera également les États membres à acheter ensemble. La proposition vise également à renforcer les capacités du complexe industriel européen de défense en augmentant ses capacités de fabrication.

L’annonce intervient un jour après que l’UE a accepté d’allouer 500 millions d’euros supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine. Avec l’approbation du cinquième programme d’assistance, l’aide du bloc à Kiev a atteint 2,5 milliards d’euros (2,5 milliards de dollars).

Après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine, de nombreux pays occidentaux – dont l’UE – se sont engagés à soutenir Kiev de toutes les manières possibles, y compris une aide militaire. Moscou, cependant, a constamment mis en garde l’Occident contre la fourniture d’armes à l’Ukraine, arguant qu’elles ne feraient que prolonger le conflit et créer des problèmes à long terme.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.