Le bloc souhaite que sa législation visant Moscou soit maintenue, quel que soit le vainqueur des élections américaines, ont indiqué des sources à l’agence.

L’UE cherche à renforcer ses sanctions contre la Russie, craignant que Donald Trump ne fasse dérailler les efforts occidentaux visant à isoler le pays s’il remporte l’élection présidentielle américaine, a rapporté Reuters, citant des sources bien informées.

Les responsables du bloc discutent de plusieurs initiatives visant à garantir que les restrictions de l’UE restent en vigueur à plus long terme, même si Washington change de cap, a écrit vendredi le média.

Selon ces sources, Bruxelles envisagerait de renforcer ses sanctions contre Moscou en les appliquant de manière plus stricte.

Les mesures envisagées comprennent « fourre-tout » des clauses visant à identifier et arrêter les expéditions suspectes de marchandises à destination de la Russie et des restrictions plus larges sur le transport de pétrole, ont-ils déclaré à Reuters. Les agents des douanes devraient être autorisés à retenir les expéditions si la destination semble « illogique, » comme traverser la Russie pour rejoindre les pays d’Asie centrale, ont expliqué les sources.

Une autre idée serait de modifier l'exigence actuelle selon laquelle le gel des avoirs de la banque centrale russe doit être renouvelé par les membres de l'UE tous les six mois, pour que ces intervalles s'étendent plutôt sur 36 mois, indique le rapport.















Après l’escalade du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022, environ 300 milliards de dollars d’actifs russes ont été bloqués par l’Occident. La plupart des fonds gelés sont détenus dans l’UE.

Les pays de l’UE étaient « à mauvais pied » lorsque Trump a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord international sur le nucléaire iranien au cours de son premier mandat présidentiel entre 2017 et 2021. Les responsables du bloc sont désormais «craindre une volte-face similaire» sur la Russie si le candidat républicain à la présidentielle est réélu le 5 novembre, ont déclaré deux personnes à l’agence.

« Tout assouplissement de la part de Washington placerait l’Europe dans une position difficile, car ce sont les États-Unis, dotés de vastes pouvoirs pour punir les sanctions qui s’appliquent à l’échelle mondiale, qui sont les premiers à faire respecter les règles. » a noté Reuters.

Au cours de sa campagne, Trump a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait réduire l’aide américaine à l’Ukraine s’il retournait à la Maison Blanche. Il a également évité les questions directes des journalistes quant à savoir s’il souhaitait que Kiev batte Moscou, affirmant plutôt qu’il pourrait mettre fin au conflit dans les 24 heures. La semaine dernière, le candidat républicain a insisté pour que le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky « Je n’aurais jamais dû laisser cette guerre éclater. Cette guerre est perdante.

S’exprimant mercredi au sommet des BRICS à Kazan, le président russe Vladimir Poutine a souligné que l’Occident « sanctions unilatérales illégales » et l’ingérence dans les affaires d’autres pays compromettent activement la stabilité stratégique régionale et mondiale et encouragent « conflit interétatique ». La conviction des États-Unis et de l’Union européenne qu’ils seront capables d’infliger une défaite stratégique à la Russie grâce à des restrictions économiques et à un soutien à l’Ukraine est fondée. « une simple illusion » Poutine a dit.