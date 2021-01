L’UE affirme avoir obtenu 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer / BioNTech, doublant son nombre actuel de vaccins.

L’annonce est venue au milieu des critiques selon lesquelles trop peu de jabs ont été achetés et que le déploiement à travers le bloc avait été trop lent.

Mais vendredi soir, les dirigeants français et allemands se sont déclarés « déterminés à poursuivre » une stratégie collective d’achat de vaccins au niveau européen.

Le bureau du président français Emmanuel Macron a déclaré que « cette coordination européenne doit couvrir à la fois les commandes de vaccins et les sites de production en Europe ».

La déclaration est intervenue après que Macron se soit séparé de la chancelière allemande Angela Merkel et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Plus tôt dans la journée, von der Leyen a déclaré lors d’une conférence de presse que 75 millions de cette nouvelle commande de vaccins seraient disponibles à partir du deuxième trimestre de l’année, le reste à venir les 3ème et 4ème.

Il a accepté d’acheter 200 millions de doses supplémentaires, avec la possibilité d’en acquérir 100 millions supplémentaires.

«Nous avons déjà un contrat, donc il n’y aura pas de longues négociations, c’est un vaccin éprouvé, donc l’autorisation est faite, les États membres connaissent le vaccin donc ils connaissent la logistique derrière lui, donc cela apporte une certitude pour la planification, et cela crée un un élan supplémentaire pour la vaccination en Europe », a-t-elle déclaré.

Mercredi, Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé, a défendu le déploiement, affirmant que la stratégie vaccinale avait été soutenue par les 27 États membres.

Et von der Leyen a répondu aux questions sur ce thème, réitérant à nouveau que l’UE « a suivi la bonne voie ».

«Il ne faut pas oublier qu’à l’été de l’année dernière, plus de 160 personnes différentes ont soumissionné pour des vaccins, essayant d’investir dans la recherche. Nous avons filtré les six contrats que nous avons actuellement, et nous savons que ce sont les bons endroits sur lesquels nous concentrer. Ces derniers ont tous fait de bons progrès », a-t-elle déclaré, faisant référence aux programmes de vaccination pour lesquels l’UE a conclu des contrats.

La vaccination a commencé dans l’UE le 27 décembre après l’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech.

Le vaccin Moderna pourrait bientôt être ajouté au déploiement, après que le régulateur des médicaments de l’UE a recommandé de l’autoriser mercredi. S’exprimant vendredi, von der Leyen a déclaré qu’il s’agissait d’une « deuxième bonne nouvelle » suite à son annonce sur l’extension du pays avec Pfizer / BioNTech.

« Cela signifie qu’avec ces deux vaccins autorisés, nous avons déjà obtenu une quantité de doses dont nous avons besoin pour vacciner 380 millions d’Européens », a-t-elle déclaré.

D’autres vaccins suivront dans les semaines et les mois à venir, a-t-elle ajouté.

La Commission européenne doit maintenant approuver le vaccin Moderna pour le mettre à la disposition des États membres.

L’UE a obtenu jusqu’à 2,3 milliards de doses de vaccins candidats, ce qui, selon elle, est destiné à l’UE et à son voisinage.