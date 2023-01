L’UE “se tirerait une balle dans le pied” selon le ministre des Affaires étrangères iranien

Téhéran ripostera si Bruxelles répertorie les Gardiens de la révolution comme groupe terroriste, a déclaré Hossein Amir-Abdollahian

L’appel du Parlement européen à répertorier le Corps d’élite des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien en tant que groupe terroriste se retournera contre lui, a averti jeudi le ministre des Affaires étrangères du pays, Hossein Amir-Abdollahian. Il a ajouté que Téhéran exercerait des représailles contre la décision de Bruxelles.

Le CGRI est une branche distincte des forces armées iraniennes qui, selon différentes estimations, compte entre 190 000 et 250 000 membres actifs.

“Nous avons dit à plusieurs reprises que les Gardiens de la révolution sont une organisation officielle et souveraine qui joue un rôle important et vital pour garantir la sécurité nationale et régionale de l’Iran, en particulier dans la lutte contre le terrorisme”, a-t-il ajouté. Amir-Abdollahian a déclaré lors d’un appel avec le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, selon un communiqué publié sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre a déclaré qu’en inscrivant le CGRI sur une liste noire, l’UE “se tirer une balle dans le pied”. Il a critiqué la résolution du Parlement européen comme “émotionnel et non professionnel” promettant que Téhéran “prendre des mesures réciproques”.

Dans un document adopté mercredi, le Parlement européen a demandé à Bruxelles et aux États membres du bloc de mettre sur liste noire le CGRI “au vu de son activité terroriste, de la répression des manifestants et de sa fourniture de drones à la Russie”.

Kiev, avec ses partisans occidentaux, a accusé la Russie d’utiliser des drones kamikazes de fabrication iranienne lors de frappes en Ukraine. En novembre, Téhéran a déclaré avoir fourni à Moscou des drones avant que la Russie ne lance son opération militaire en Ukraine fin février. Moscou, quant à elle, a déclaré l’année dernière qu’elle n’avait utilisé que du matériel russe dans le conflit.

La nouvelle survient également au milieu des manifestations et des émeutes en Iran qui ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini en garde à vue en septembre. Les responsables iraniens nient qu’Amini, qui a été arrêté à Téhéran pour avoir porté un “inapproprié” hijab, avait été maltraitée, insistant sur le fait que sa mort était le résultat d’une condition préexistante. L’Iran a également affirmé que les troubles avaient été incités de l’étranger.