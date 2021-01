L’UE se retire de Guaido au Venezuela, rejoignant le président élu des États-Unis pour suggérer que le chef de l’opposition a terminé

L’UE a tenu à ne pas appeler l’ancien chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido par son titre adopté, alimentant la spéculation selon laquelle les États-Unis pourraient assouplir les sanctions sans exiger la sortie du président Nicolas Maduro.

L’Europe continuera son «engagement« Avec tous les vénézuéliens »acteurs politiques et sociaux», A déclaré mardi le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Plutôt que de faire référence à Guaido par son titre autoproclamé de président par intérim, Borrell l’a simplement mis en concordance avec d’autres représentants de l’Assemblée nationale sortante élus en 2015.

Aussi sur rt.com L’opposition soutenue par les États-Unis au Venezuela est en chute libre, n’ont qu’à se blâmer

Le statut officiel de Guaido a peut-être expiré – sa demande que les partisans fidèles restent à l’écart des urnes n’a pas vraiment aidé ses perspectives de réélection – mais cela n’a pas empêché la Colombie et d’autres pays d’Amérique latine de promettre de continuer à reconnaître le gouvernement qui n’est plus légitime. Les élections de décembre ont également vu la formation d’une nouvelle branche législative, rendant obsolètes davantage de fonctions de l’Assemblée nationale – ou du moins instaurant une collision potentielle entre les 277 nouvelles nominations à l’Assemblée nationale et leurs prédécesseurs, qui ont officiellement cessé leurs activités mardi.

Guaido a exhorté le mois dernier son nombre décroissant de supporters à «continuer à pousser»De renverser Maduro, par la force si nécessaire, car le président ne partirait pas par choix. Cependant, les deux dernières tentatives du chef de l’opposition pour fomenter un coup d’État et amener l’armée à ses côtés ont échoué de manière embarrassante – sans parler de la tentative d’enlèvement bâclée contre Maduro menée par des mercenaires américains.

Alors que les États-Unis ont nié avec ferveur la responsabilité de cette attaque, la trace écrite a conduit à Washington, en particulier à une entreprise de mercenaires appelée Silvercorp. Les États-Unis ont fermé tous les canaux de communication avec Caracas à la suite du raid, ce que beaucoup ont considéré comme un aveu de culpabilité, et l’administration Trump a depuis mis une prime de 15 millions de dollars sur la tête de Maduro, accusant sans fondement le président de narco-terrorisme.

Aussi sur rt.com Maduro dit que 2 Américains « de l’équipe de sécurité de Trump » faisaient partie des « mercenaires » derrière l’échec d’une tentative d’invasion

L’UE n’est pas la seule entité à donner une épaule froide à Guaido. Le président élu américain Joe Biden aurait refusé de prendre les appels de l’opposition, laissant entendre qu’il supprimera certaines des sanctions qui étouffent Caracas si Maduro provoque. «Élections libres et équitables» – une phrase chargée qui en est venue à définir son contraire dans la communauté du changement de régime.

Même les autres personnalités de l’opposition en ont apparemment assez de la figure de proue soutenue par les États-Unis, l’ancien candidat à la présidentielle Henrique Capriles exhortant d’autres pays – mais plus particulièrement les États-Unis – à abandonner l’idée de remplacer Maduro par Guaido. Capriles a riposté aux affirmations de Guaido selon lesquelles des élections inéquitables étaient formulées en notant que 107 organisations politiques avaient pris part au vote parlementaire et que seulement 20 d’entre elles avaient quitté le scrutin à la demande de Guaido.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!