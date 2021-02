L’UE se rapproche du passeport vaccinal mais affirme que les restrictions de voyage resteront pendant des mois

TLe gouvernement a été invité à repenser sa feuille de route et à permettre à tout le Royaume-Uni campings pour rouvrir le 12 avril.

On dit que l’intérêt pour les vacances sous la tente est élevé, Campsites.co.uk rapportant que les visites sur son site Web sont jusqu’à 250%. Cependant, en raison de leurs toilettes communes, des milliers de campings à travers le pays ne pourront pas rouvrir aux côtés d’autres hébergements indépendants – et devront au contraire attendre 17 mai.

Martin Smith, le fondateur de Campsites.co.uk, a déclaré: «Selon la feuille de route actuelle, les pubs et les magasins peuvent ouvrir leurs toilettes aux clients à partir du 12 avril, mais les campings doivent garder les leurs fermés jusqu’au 17 mai.

«C’est important, car cela empêche l’ouverture de milliers de campings pour le premier week-end des jours fériés, privant les sites indépendants de la possibilité de récupérer une partie des revenus qu’ils ont perdus en raison de la disparition successive des Easters et de tout le printemps 2020.

«Nous voulons que le gouvernement reconsidère sa décision et uniformise les règles du jeu pour les campings. Si les toilettes conviennent aux pubs et aux magasins, il n’y a pas de raison valable qu’elles ne puissent pas non plus être ouvertes dans les campings. »