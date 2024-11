Le bloc cherche à « prouver » sa sécurité et son commerce pour se prémunir contre le retour potentiel du républicain au pouvoir.

L’UE se prépare au retour potentiel au pouvoir de l’ancien président américain Donald Trump, a rapporté samedi le Washington Post, après s’être entretenu avec plus d’une douzaine de responsables politiques, diplomates et décideurs européens.

Les entretiens ont indiqué que le bloc cherchait à réduire sa dépendance à l’égard des États-Unis, quel que soit le candidat élu, les décideurs politiques exprimant plus de confiance, étant donné qu’ils ont déjà connu un mandat de Trump, a noté le quotidien. Néanmoins, divers plans d’urgence ont été formulés pour faire face à la situation si l’espoir républicain battait sa rivale démocrate, la vice-présidente Kamala Harris.

« Une chose est claire : nous ne sommes pas assis ici comme un lapin pris dans les phares. Quel que soit le vainqueur des élections américaines, l’attention américaine à l’avenir se portera de plus en plus sur l’Indo-Pacifique. Les Européens devront faire encore plus pour leur sécurité.» Le porte-parole du ministère allemand de la Défense, Michael Stempfle, a déclaré au journal.

L’UE a exploré des options pour « À l’épreuve d’atout » sa sécurité, puisque lors de son premier mandat, il a pressé à plusieurs reprises les alliés de l’OTAN de contribuer davantage à la sécurité collective, et a même menacé de quitter complètement le bloc dirigé par les États-Unis, laissant les Européens livrés à eux-mêmes. Bien qu’une telle attitude ait été principalement associée uniquement à l’ancien président, elle devrait néanmoins se poursuivre avec d’autres personnalités de la Maison Blanche.















« C’est un fait que Joe Biden est probablement le dernier président véritablement transatlantique au sens traditionnel du terme – en termes de caractère et de carrière. » a déclaré Thomas Erndl, vice-président de la commission parlementaire allemande des affaires étrangères. « C’est pourquoi l’Europe doit assumer davantage de responsabilités, notamment en matière de sécurité. »

Le bloc se prépare également à une potentielle nouvelle guerre commerciale avec Trump. La dernière fois qu’il était au pouvoir, il a imposé à l’Union européenne des droits de douane sévères sur l’acier et l’aluminium et, au cours de sa campagne électorale, il s’est engagé à plusieurs reprises à aller encore plus loin.

Les responsables de l’UE ont déjà rédigé des listes de tarifs de rétorsion pour contrer toute mesure potentielle de Washington, et ont élaboré un plan pour proposer à Trump de s’opposer aux pratiques commerciales chinoises prétendument déloyales, ont déclaré au quotidien des responsables européens anonymes.

« Je pense que nous devrions être mieux préparés et ne pas penser que simplement parce que nous espérons qu’une guerre commerciale n’aura pas lieu, elle n’arrivera pas », » a déclaré un diplomate européen anonyme.