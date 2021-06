L’UE se prépare à réduire le nombre de programmes télévisés et de films britanniques diffusés après le Brexit

Après la « guerre de la saucisse », vient le choc des cultures – l’Union européenne se prépare à réduire la quantité « disproportionnée » de films et de télévision britanniques diffusés sur le continent après le Brexit.

Cette décision porterait un coup dur à l’industrie lucrative du divertissement au Royaume-Uni.

Cela risque également d’accroître les tensions entre le Royaume-Uni et le bloc, parallèlement aux disputes sur la vente de saucisses en Irlande du Nord et au différend qui a conduit les pêcheurs français à tenter de bloquer un port de Jersey plus tôt cette année.

Malgré le Brexit, les programmes et films britanniques sont toujours classés comme « œuvres européennes ».

Mais un document de l’UE divulgué, vu par le gardien journal, lit : « La haute disponibilité du contenu britannique dans les services de vidéo à la demande, ainsi que les privilèges accordés par la qualification d’œuvres européennes, peuvent entraîner une présence disproportionnée de contenu britannique avec le quota européen de vidéo à la demande et entraver une plus grande variété d’œuvres européennes ».

Les problèmes se posent en partie à cause de la directive de l’UE sur les services de médias audiovisuels, qui stipule que la majorité du temps d’antenne doit être consacrée au contenu européen à la télévision terrestre et qu’il doit représenter près d’un tiers du contenu sur les services de vidéo à la demande Amazon et Netflix.

Certains pays vont plus loin en insistant sur des quotas plus élevés.

Le document met en garde contre la forte proportion de films et de programmes télévisés britanniques « peut affecter » les objectifs de la directive.

La Commission européenne a maintenant été invitée à mener une étude sur les risques que les programmes britanniques font peser sur la « diversité culturelle » de l’UE, selon le journal.

Adam Minns, directeur exécutif de la Commercial Broadcasters Association (COBA), a averti que tout changement pourrait être un coup dur pour l’industrie au Royaume-Uni, déclarant : « La vente des droits de propriété intellectuelle internationaux sur les programmes britanniques est devenue un élément crucial du financement de la production. dans certains genres, comme le théâtre.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Le statut d’œuvre européenne continue de s’appliquer aux œuvres audiovisuelles originaires du Royaume-Uni, car le Royaume-Uni est partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (ECTT) du Conseil de l’Europe.