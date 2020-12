BRUXELLES – De Stockholm à Athènes et de Lisbonne à Varsovie, les gouvernements de l’Union européenne se préparent à recevoir un vaccin contre le coronavirus plus tard cette semaine, alors même que les cas ne cessent d’augmenter dans certaines parties du continent.

L’autorité pharmaceutique du bloc, l’Agence européenne des médicaments, devrait approuver lundi le vaccin Pfizer-BioNTech, déclenchant un marathon logistique auquel la plupart des autorités de la région n’avaient pas eu à faire face auparavant.

L’opération d’achat, d’approbation et de distribution des clichés à travers l’Union européenne a été complexe et politiquement chargée, et les enjeux ne pouvaient être plus élevés. La deuxième vague de la pandémie fait toujours rage dans certaines parties de la région, la plupart des Européens passent les vacances dans un certain type de verrouillage, et les économies du bloc sont en lambeaux.

Si la mission de vaccination réussit, elle peut renforcer les pouvoirs de l’Union européenne, en faisant de son administration une véritable force dotée de pouvoirs exécutifs et de capacités qui peuvent assumer des tâches importantes au nom de ses membres. Sinon, l’échec peut propager l’acrimonie et la désaffection.