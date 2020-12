Dépistage du coronavirus au théâtre Magic Mirrors qui a été converti en centre de dépistage des coronavirus au Havre, en France, le. 14 décembre 2020 (Andrea Mantovani / The New York Times)

BRUXELLES – De Stockholm à Athènes et de Lisbonne à Varsovie, les gouvernements de l’Union européenne se préparent à recevoir un vaccin contre le coronavirus plus tard cette semaine, alors même que les cas ne cessent d’augmenter dans certaines parties du continent.

Le bloc a officiellement approuvé lundi le vaccin Pfizer-BioNTech, déclenchant un marathon logistique auquel la plupart des autorités de la région n’avaient pas eu à faire face auparavant.

L’opération d’achat, d’approbation et de distribution des clichés à travers l’Union européenne a été complexe et politiquement chargée, et les enjeux ne pouvaient être plus élevés. La deuxième vague de la pandémie fait toujours rage dans certaines parties de la région, la plupart des Européens passent les vacances dans un certain type de verrouillage et les économies du bloc sont en lambeaux.

Pour compliquer davantage les choses, une variante très contagieuse en Angleterre a conduit de nombreux pays européens ce week-end à bloquer les voyageurs en provenance de Grande-Bretagne, bien que les scientifiques disent qu’elle a déjà atteint le continent.

Si la mission de vaccination réussit, elle peut renforcer les pouvoirs de l’Union européenne, en faisant de son administration une véritable force dotée de pouvoirs exécutifs et de capacités qui peuvent assumer des tâches importantes au nom de ses membres. Sinon, l’échec peut propager l’acrimonie et la désaffection.

L’Agence européenne des médicaments, l’autorité pharmaceutique du bloc, a donné son approbation lundi, après avoir été soumise à un examen minutieux du rythme auquel elle a examiné le vaccin Pfizer-BioNTech. La Grande-Bretagne a accordé l’approbation d’urgence du vaccin il y a des semaines, puis a commencé à déployer son programme d’inoculation, les États-Unis n’étant pas loin derrière.

Finalement, l’agence européenne a décidé d’accélérer le processus, en faisant avancer une réunion d’approbation qui avait été fixée au 29 décembre. Les États-Unis ont également approuvé un vaccin de Moderna, mais l’agence européenne ne traitera pas la demande d’autorisation. des coups de feu de cette société jusqu’au 6 janvier.

L’autorisation de l’agence pour le vaccin Pfizer-BioNTech a été suivie quelques heures plus tard par la dernière étape, lorsque la Commission européenne, bras exécutif de l’Union européenne, a donné son approbation, donnant le feu vert à Pfizer pour commencer à distribuer des vaccins dans la région. .

« Comme nous l’avons promis, ce vaccin sera disponible pour tous les pays européens en même temps, dans les mêmes conditions », a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. «Permettez-moi de dire à quel point je suis fier que le premier vaccin COVID disponible en Europe soit un véritable produit de l’innovation européenne.»

La commission transfère la responsabilité de ce premier chargement alors que la cargaison quitte les usines Pfizer de Puurs, en Belgique, et de Mayence, en Allemagne, en direction des capitales européennes, probablement jeudi. L’entreprise, qui a refusé de répondre aux questions détaillées sur les plans de transport pour des raisons de sécurité, jouera un rôle actif dans le transport et le stockage des vaccins dans chaque pays.

À partir de ce moment, chacun des 27 gouvernements membres du bloc sera responsable de la distribution du vaccin à sa population d’une manière qui correspond aux besoins, aux priorités et aux capacités de chaque pays.

Les premiers Européens devraient être vaccinés les 27, 28 et 29 décembre.

La pression pour bien faire les choses, et pour le faire rapidement, s’est accrue alors que l’Union européenne et ses membres tentent une approche collective dans un nœud critique de la lutte contre la pandémie. La plupart des pays ont été plus nationalistes.

L’approche européenne a commencé avec la décision cet été de mettre en commun le capital de négociation et de donner à la Commission européenne et à un conseil de représentants de chaque pays membre les moyens de conclure des accords avec les sociétés pharmaceutiques travaillant sur les vaccins.

On a critiqué le fait que l’Union européenne, comme les États-Unis, n’ait pas commandé suffisamment de doses du vaccin Pfizer-BioNTech quand on lui en a donné la chance. Mais d’un point de vue financier, il semble que l’approche a profité au bloc: il paie moins que les États-Unis pour le vaccin Pfizer-BioNTech.

En Allemagne, la plus grande économie du bloc et qui abrite BioNTech, la décision d’autoriser la Commission européenne à négocier un accord a suscité des critiques, certains faisant valoir que le pays aurait mieux fait de faire cavalier seul. Mais la plupart des membres du bloc sont des pays de taille moyenne ou plus petits, et pour eux, l’approche avait du sens. (Alors que le compte à rebours de l’horloge du Brexit, certains peuvent également voir un message politique puissant ici, le bloc montrant qu’il y a de la force dans l’unité.)

Pourtant, si le processus a été unifié à ce stade, le déploiement commencera désormais à être très différent d’un pays à l’autre.

L’Allemagne prévoit de commencer à vacciner les personnes âgées de plus de 80 ans et les autres qui vivent dans des maisons de soins le 27 décembre, un jour ou deux après l’arrivée prévue des 400 000 doses qu’elle a commandées. Il est prévu que les premières vaccinations soient effectuées par des équipes de médecins visitant les maisons de retraite. Au cours des premières semaines de janvier, des centaines de centres de vaccination installés dans les halls, les gymnases et les théâtres ouvriront.

Pour de nombreux Allemands, il était difficile de voir un vaccin développé par leurs propres citoyens obtenir l’approbation et commencer à être administré en Grande-Bretagne des semaines avant son arrivée dans leur propre pays.

Mais le ministre de la Santé du pays, Jens Spahn, a repoussé les critiques.

« Cela donne beaucoup de crédit à la confiance et à la responsabilité à travers l’Europe que nous agissions ensemble », a déclaré Spahn aux journalistes la semaine dernière. «« Nous »sommes plus forts que« moi »», a-t-il déclaré.

La France, deuxième économie de la région, commencera également les coups d’ici la fin du mois. Mais les autorités sont confrontées à un défi supplémentaire: le scepticisme vis-à-vis des vaccins. Un récent sondage a indiqué que seulement 41% des personnes interrogées prévoyaient de recevoir les injections.

L’Italie et l’Espagne, deux des pays européens les plus touchés, progressent également rapidement, avec au moins quelques vaccinations des personnes les plus vulnérables d’ici la fin de ce mois. Le gros commencera en janvier.

Les responsables de la santé à travers l’Europe n’ont pas perdu de vue que les premières vaccinations peuvent avoir une valeur symbolique démesurée dans la campagne de ralliement des populations fatiguées et parfois sceptiques.

En Grèce, la campagne de vaccination a été appelée Opération Liberté par un gouvernement désireux de convaincre les citoyens réticents. Un récent sondage d’opinion a suggéré que 3 Grecs sur 10 n’avaient pas l’intention de se faire vacciner, citant des préoccupations concernant l’efficacité et la sécurité, tandis que 3 autres sur 10 se disaient sceptiques.

En Italie, Alessio D’Amato, le principal responsable des soins de santé dans la région du Latium, qui comprend Rome, a déclaré au journal italien Corriere della Sera que la première personne à être vaccinée là-bas «sera une infirmière et sera une femme – tout comme à New York. »

À ce jour, aucun pays de l’UE n’a annoncé son intention de rendre le vaccin obligatoire.

Et bien qu’il y ait une pression pour vacciner le plus grand nombre de personnes dans le moins de temps possible, les experts préviennent que les autorités ne devraient pas agir trop vite, surtout si elles ne sont pas confiantes dans l’infrastructure de leur pays.

«La meilleure approche, surtout s’il y a des problèmes de logistique, est d’aller lentement et régulièrement», a déclaré le professeur Jean-Michel Dogné de l’Université de Namur, Belgique, conseiller de l’Agence européenne des médicaments.

«Rien de pire ne peut arriver que de vacciner quelqu’un avec un vaccin dont nous ne pouvons garantir la qualité», a-t-il déclaré.

Le plus grand défi pour n’importe quel pays, a déclaré Dogné, sera de suivre la température du vaccin Pfizer-BioNTech tout au long de son trajet, de l’usine à l’injection.

La campagne de vaccination commencera sérieusement dans l’Union européenne au premier trimestre de 2021, et la plupart des gouvernements espèrent faire vacciner une grande partie de leur population d’ici juin.

Pfizer et la Commission européenne disent travailler sur un calendrier spécifique pour les futures livraisons de vaccins mais n’ont pas donné de détails. Accélérer la production est un défi pour l’entreprise, qui dessert plusieurs clients, et les gouvernements européens ont exprimé leur inquiétude que l’offre ne devienne un filet.

Dogné a déclaré que c’était une raison de plus pour faire les choses correctement et pour s’assurer qu’aucune des précieuses doses ne soit gaspillée.

«C’est une opération sans précédent», a-t-il déclaré. «Nous ne devons pas perdre une goutte.»

