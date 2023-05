L’UE se félicite de la décision concernant l’avion F-16 pour l’Ukraine ; pilotes déjà formés

BRUXELLES (AP) – Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a déclaré mardi que le feu vert des États-Unis pour permettre aux pilotes ukrainiens de s’entraîner au pilotage de F-16 a créé un élan inexorable qui amènera inévitablement les avions de chasse sur le champ de bataille ukrainien.

« Vous savez, c’est toujours la même chose : on discute, au début tout le monde est réticent », a déclaré Josep Borrell, donnant l’exemple du long débat et de l’opposition initiale à l’envoi de chars de combat Leopard avancés en Ukraine.

« Et à la fin – avec les Léopards, avec le F-16 à la fin – la décision vient de fournir ce soutien militaire parce qu’il est absolument nécessaire. »

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé que la décision de formation était la poussée exacte nécessaire pour mettre les jets à la disposition de l’Ukraine.

« Annoncer clairement qu’ils commenceront à s’entraîner – c’est une étape importante qui nous permettra en partie de livrer des avions de combat à un moment donné », a déclaré Stoltenberg avant de rencontrer les ministres de la Défense de l’UE. Il a déclaré que cela prouvait également que l’Occident ne se retirerait pas face à la Russie, affirmant qu’une telle décision « envoie un signal très clair que nous sommes là pour le long terme et que la Russie ne peut pas nous attendre ».

Borrell a ajouté que la formation des pilotes ukrainiens avait déjà commencé en Pologne et dans certains autres pays, bien que les autorités de Varsovie n’aient pas pu confirmer la nouvelle dans l’immédiat. Les Pays-Bas et le Danemark, entre autres, envisagent également une telle formation.

Aucune décision n’a encore été prise sur la livraison d’avions de combat de quatrième génération, mais la formation des pilotes maintenant – un processus qui prend plusieurs mois – aidera à accélérer la préparation au combat une fois qu’une décision formelle aura été prise.

« Nous pouvons continuer et également finaliser les plans que nous faisons avec le Danemark et d’autres alliés pour commencer ces formations. Et bien sûr, c’est la première étape que vous devez franchir », a déclaré la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren.

« Nous continuerons à discuter avec nos alliés et avec les pays qui pourraient avoir des F-16 disponibles à propos de cette prochaine étape. Mais ce n’est pas sur la table en ce moment », a déclaré Ollongren.

L’Ukraine a longtemps supplié que le chasseur sophistiqué lui donne un avantage au combat alors qu’il combat l’invasion de la Russie, qui en est maintenant à sa deuxième année. Et ce nouveau plan ouvre la porte à plusieurs nations pour fournir l’avion et aux États-Unis pour aider à former les pilotes.

Avec cette décision, l’administration Biden a fait un net revirement après avoir refusé d’approuver tout transfert de l’avion ou de mener une formation pendant plus d’un an en raison des craintes que cela puisse aggraver les tensions avec la Russie. Les responsables américains se sont également opposés au F-16 en affirmant qu’apprendre à piloter et à soutenir logistiquement un avion aussi avancé serait difficile et prendrait des mois.

Raf Casert, Associated Press