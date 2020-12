BRUXELLES: Les entreprises technologiques américaines telles qu’Amazon, Apple, Facebook et Google encourent des amendes pouvant atteindre 10% de leur chiffre d’affaires annuel et pourraient même être contraintes de se séparer en vertu du projet de règles de l’Union européenne annoncé mardi visant à limiter leurs pouvoirs.

Les règles sont la tentative la plus sérieuse du bloc des 27 pays pour apprivoiser les entreprises technologiques qui contrôlent des tonnes de données et des plates-formes en ligne sur lesquelles des milliers d’entreprises et des millions d’Européens s’appuient pour leur travail et leurs interactions sociales.

Ils marquent également la frustration de la Commission européenne avec ses poursuites antitrust contre les géants de la technologie, notamment Google d’Alphabet, qui, selon les critiques, n’a pas résolu le problème.

L’examen réglementaire des géants de la technologie et de leur pouvoir s’est intensifié dans le monde entier à la suite d’une série de scandales liés à la vie privée et à la désinformation.

La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, et le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, considèrent également les règles comme une tentative d’empêcher l’émergence d’entreprises dominantes anticoncurrentielles.

Un ensemble de règles, la loi sur les marchés numériques, impose des amendes allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial annuel pour les soi-disant contrôleurs en ligne qui ne respectent pas les nouvelles règles ainsi qu’une ordonnance de rupture en dernier recours.

Il établit également une liste de choses à faire et à ne pas faire pour les gardiens, définis comme des entreprises avec une position bien établie, un impact significatif sur le marché de l’UE et avec un service de plate-forme de base qui est une passerelle importante pour les utilisateurs.

Ils seront également tenus de signaler les offres de fusion aux autorités, une mesure visant à empêcher les acquisitions qui tuent les entreprises rivales.

Le deuxième ensemble de règles, la loi sur les services numériques, vise également les très grandes plateformes en ligne, telles que celles comptant plus de 45 millions d’utilisateurs.

Ils devront faire plus pour lutter contre les contenus illégaux, les utilisations abusives de leurs plateformes qui enfreignent les droits fondamentaux et la manipulation intentionnelle des plateformes pour influencer les élections et la santé publique, entre autres exigences.

Les entreprises devront également afficher les détails de la publicité politique sur leurs plateformes et les paramètres utilisés par leurs algorithmes pour suggérer et classer les informations.

Le projet de règles doit être approuvé par les pays de l’UE et les législateurs de l’UE, dont certains ont poussé à l’adoption de lois plus strictes, tandis que d’autres sont préoccupés par la portée excessive de la réglementation et son impact sur l’innovation.

Les entreprises technologiques, qui ont réclamé des lois proportionnées et équilibrées, devraient profiter de cette scission pour faire pression pour des règles plus faibles, le projet final étant attendu dans les mois, voire les années à venir.

Les différences entre les géants de la technologie pourraient diluer l’opposition. Facebook pour sa part a exhorté l’UE à maîtriser Apple.

«Nous espérons que le DMA fixera également des limites pour Apple. Apple contrôle tout un écosystème, de l’appareil à l’App Store et aux applications, et utilise ce pouvoir pour nuire aux développeurs et aux consommateurs, ainsi qu’aux grandes plates-formes comme Facebook », a déclaré le réseau social américain dans un communiqué.