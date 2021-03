Pendant ce temps, Johnson & Johnson a annoncé qu’il commencerait à fournir son vaccin Covid à l’UE à partir du 19 avril. Le bloc commandera initialement 200 millions de doses, avec une option d’achat de 200 millions supplémentaires. Le vaccin J&J est le premier vaccin Covid administré en une seule injection, et on pense qu’il est plus facile à stocker que certaines des autres offres, permettant une distribution plus rapide.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy