Les plus grands leaders internationaux de l’énergie et du climat de plus de 40 pays ont pris part au sommet Net Zero de l’Agence internationale de l’énergie AIE-COP26 le 31 mars pour identifier comment travailler ensemble pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Vice-président exécutif de la Commission européenne Frans Timmermans a déclaré que l’UE unissait ses forces à l’AIE pour développer le mouvement mondial pour des émissions nettes nulles. «L’Europe est déterminée à atteindre une UE climatiquement neutre d’ici 2050 et nous exhortons les autres à se joindre à cet effort», a-t-il écrit dans un tweet.

Le Sommet Net Zero, co-organisé par le directeur exécutif de l’AIE Fatih Birol et Président de la COP26 Alok Sharma, a réuni des représentants de haut niveau des ministères de l’énergie et du climat de pays tels que l’Australie, le Brésil, la Chine, la Colombie, l’Union européenne, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et bien d’autres.

«Il est temps pour le monde de passer d’une décennie de délibérations sur le changement climatique à une décennie de mise en œuvre, a déclaré Sharma, ajoutant que le Royaume-Uni encourage fortement les pays à approuver les sept principes de l’AIE pour atteindre le zéro net. «Le sommet d’aujourd’hui a clairement montré la volonté des gouvernements, de la société civile et des entreprises de travailler ensemble dans chaque secteur émetteur pour y parvenir et maintenir l’objectif de 1,5 degré à portée de main», a-t-il déclaré. «Cela ne doit pas être considéré comme une prise en charge d’un fardeau, mais plutôt comme un partage d’une opportunité. En travaillant ensemble, nous pouvons accélérer les progrès, créer des emplois et de la prospérité, et protéger notre planète pour les générations futures », a-t-il ajouté.

Birol a déclaré que le Sommet Net Zero a clairement indiqué que la grande majorité du monde était d’accord sur la gravité de la crise climatique et l’urgence d’actions immédiates pour ramener les émissions mondiales sur la voie du zéro net. «Mais cela a également souligné la nécessité d’une plus grande collaboration internationale pour stimuler le déploiement mondial rapide de technologies propres dans tous les secteurs clés de l’économie», a-t-il déclaré. «Aucun pays ne peut le faire seul. Si nous voulons que la transition vers une énergie propre se fasse rapidement, les principales économies du monde doivent travailler beaucoup plus efficacement et en étroite collaboration. Les principes clés du sommet montrent ce qui doit se passer, et j’offre le plein soutien de l’AIE aux efforts de la présidence britannique de la COP26 pour renforcer les mécanismes de coopération internationale qui accéléreront notre transition vers le net zéro », a ajouté Birol.

Le sommet est une étape cruciale sur la route de la COP26 à Glasgow en novembre. Il a réuni des représentants de pays couvrant plus de 80% du PIB, de la population et des émissions mondiaux. Parmi les principaux participants figuraient le ministre chinois de l’Énergie Zhang Jianhua, Ministre indien de l’électricité, des énergies nouvelles et renouvelables Raj Kumar Singh et Envoyé spécial présidentiel des États-Unis pour le climat John Kerry.

Kerry a appelé à une action politique beaucoup plus forte et concrète au cours des 5 prochaines années à travers le monde et a promis que les États-Unis feront leur part.

De nombreux gouvernements membres de l’AIE ont soutenu les sept principes clés présentés par l’AIE lors du Sommet pour guider la mise en œuvre des engagements nets zéro. Les principes couvrent des domaines essentiels tels que la nécessité de récupérer durablement après la crise du COVID-19, l’importance cruciale de feuilles de route de réduction des émissions applicables pour la décennie en cours et le développement de mécanismes plus solides de coordination internationale pour accélérer l’innovation et le déploiement dans chaque grand émetteur. secteur de l’économie mondiale. Les principes abordent également des questions telles que la collaboration technologique, le partage des meilleures pratiques, le suivi des investissements, la garantie de transitions centrées sur les personnes et l’intégration de la sécurité énergétique et de l’abordabilité dans les plans net zéro.