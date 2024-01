L’UE s’apprête à utiliser les bénéfices des avoirs russes gelés pour aider l’Ukraine, mais lentement

BRUXELLES — Les pays de l’Union européenne ont décidé d’approuver un accord-cadre qui garderait en réserve les bénéfices provenant de centaines de milliards de dollars d’actifs de la banque centrale russe qui ont été gelés en représailles à la guerre de Moscou en Ukraine, a déclaré un responsable de l’UE.

L’accord de principe, conclu lundi soir, doit encore être approuvé formellement, mais est considéré comme une première étape vers l’utilisation d’une partie des 200 milliards d’euros (216 milliards de dollars) d’actifs de la banque centrale russe dans l’UE pour aider l’Ukraine à se reconstruire après la destruction russe.

Le responsable, qui a demandé à rester anonyme puisque l’accord n’a pas encore été légalement ratifié, a déclaré que le bloc “permettrait de commencer à collecter les revenus extraordinaires générés par les avoirs gelés (…) pour soutenir la reconstruction de l’Ukraine”.

La manière dont les bénéfices seront utilisés sera décidée ultérieurement, car la question reste embourbée dans des considérations juridiques et pratiques.

Il y a urgence puisque l’Ukraine a du mal à joindre les deux bouts et que les plans d’aide de l’UE et des États-Unis sont freinés en raison de considérations politiques, notamment la question de savoir si les alliés continueront à aider l’Ukraine au même rythme qu’ils l’ont fait au cours des deux premières années de la crise. guerre.

Les dirigeants de l’UE se réuniront jeudi dans l’espoir d’approuver un plan de soutien de 50 milliards d’euros (54 milliards de dollars) à l’Ukraine malgré l’opposition solitaire du Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Même si l’utilisation des avoirs dégelés, désormais inexploités, semble être une mesure pratique à prendre, nombreux sont ceux qui craignent que la militarisation financière puisse nuire à la position de l’UE sur les marchés financiers mondiaux.

Au début du mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une décision « ferme » cette année pour que les avoirs gelés dans les banques occidentales « soient consacrés à la défense contre la guerre russe et à la reconstruction » de l’Ukraine.

La décision de l’UE lundi soir ouvre la voie si les pays de l’UE veulent un jour imposer de telles mesures. Les alliés du Groupe des Sept de l’Ukraine recherchent toujours un cadre juridique adéquat pour poursuivre ce plan.

Les États-Unis ont annoncé au début de l’invasion russe que l’Amérique et ses alliés avaient bloqué l’accès à plus de 600 milliards de dollars que la Russie détenait à l’extérieur de ses frontières, dont environ 300 milliards de dollars appartenant à la banque centrale russe. Depuis lors, les États-Unis et leurs alliés ont continué à imposer des séries de sanctions ciblées contre des entreprises et des élites fortunées ayant des liens avec le président russe Vladimir Poutine.

La dernière évaluation des dommages causés à l’Ukraine par la Banque mondiale, publiée en mars 2023, estime que les coûts de la reconstruction et du redressement du pays s’élèveront à 411 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, ce qui inclut les besoins en fonds publics et privés.

La Belgique, qui assure la présidence tournante de l’Union européenne pour les six prochains mois, mène désormais les négociations sur l’opportunité de saisir les avoirs russes. La Belgique est également le pays où sont détenus la plupart des avoirs russes gelés sous sanctions.

Le pays collecte des impôts sur les actifs. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré en octobre que 1,7 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars) de recettes fiscales étaient déjà disponibles et que cet argent serait utilisé pour financer du matériel militaire, de l’aide humanitaire et aider à la reconstruction du pays déchiré par la guerre.