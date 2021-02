Irlande du Nord

Bruxelles semble sur le point de rejeter les appels du Royaume-Uni à une prolongation de deux ans des délais de grâce pour le commerce post-Brexit en Irlande du Nord.

Plusieurs sources de Whitehall et de l’UE ont déclaré au Telegraph que la Commission européenne n’accepterait probablement qu’une prolongation de trois à six mois des accords en place pour les commerçants transportant des marchandises entre la Grande-Bretagne et la province.

Avant une réunion critique à Londres jeudi, des personnalités de l’UE ont également accusé le Royaume-Uni d’exploiter une réaction internationale contre Bruxelles à la suite de sa décision avortée d’ériger une frontière pour un vaccin dur sur l’île d’Irlande.

Alors que le Royaume-Uni soutient que la controverse a mis en évidence le besoin de solutions urgentes aux problèmes rencontrés en Irlande du Nord, les diplomates de l’UE ont affirmé que la question était utilisée pour essayer de forcer une renégociation de l’accord.

La prolongation envisagée est loin de répondre à la demande de Michael Gove visant à ce que l’UE accepte de prolonger les mesures en place pour réduire la bureaucratie sur les produits de supermarché, les viandes réfrigérées, les colis et les médicaments jusqu’en janvier 2023.

Il a également relancé les appels du DUP demandant à Boris Johnson de passer unilatéralement à certaines parties du protocole d’Irlande du Nord, qui a été établi pour aplanir les problèmes commerciaux créés par la province qui continue d’appliquer certaines règles douanières de l’UE dans ses ports.

Jeffrey Donaldson, le leader du DUP à Westminster, a déclaré au Telegraph: « Je suis déçu mais pas surpris par cette maigre réponse de l’Union européenne. Je ne pense vraiment pas que le gouvernement irlandais comprenne l’ampleur des difficultés que rencontrent les consommateurs et les entreprises dans le Nord Irlande.

«Le simple fait de prolonger la période de grâce ne résout aucune des difficultés et ne résout pas le problème sous-jacent, à savoir que les habitants d’Irlande du Nord font face à des obstacles au commerce avec le Royaume-Uni.

« Si c’est le mieux que l’UE puisse faire, en poussant un peu plus loin la boîte et en n’offrant aucun changement de fond … alors le Premier ministre a le devoir d’agir, et il a le pouvoir d’agir. »

Par ailleurs, George Eustice, le secrétaire à l’environnement, a écrit à Bruxelles pour appeler à une « résolution urgente » des obstacles inattendus à certaines exportations de crustacés.

Cela vient après que l’UE a averti les pêcheurs que certains types de crustacés vivants capturés dans certaines parties des eaux de pêche du Royaume-Uni ne pourraient pas être exportés vers le bloc – une décision qui, selon le Royaume-Uni, ne correspond pas aux assurances précédentes qu’il avait reçues.

Se présentant mardi devant la commission de contrôle des Communes de l’UE, M. Gove a déclaré aux députés que s’il pensait que les problèmes en Irlande du Nord pouvaient être réglés, les deux parties étaient encore « très loin de les résoudre ».

Il a ajouté que si les ministres ne souhaitaient pas déclencher l’article 16, leur permettant de passer outre des parties du protocole provoquant des frictions commerciales, l’UE devait être « pratique et pragmatique » pour éviter que la mesure de dernier recours ne soit utilisée.

« Un des points que j’ai fait valoir est que si les gens font passer un type particulier de théologie intégrationniste avant les intérêts du peuple d’Irlande du Nord, ils ne servent pas la cause de la paix et du progrès en Irlande du Nord », a-t-il dit. « C’est ma préoccupation principale et primordiale. »

M. Gove a également exprimé son inquiétude quant au fait que l’UE pourrait chercher à déclencher à nouveau l’article 16 à l’avenir, avertissant que ses actions du mois dernier avaient ouvert la « boîte de Pandore ».

« L’article 16 n’est pas là pour garantir que le programme d’achat de vaccins de l’UE puisse être sauvé », a-t-il déclaré. « Il doit y avoir une prise de conscience de tous les côtés que ce n’est pas une procédure diplomatique obscure. Cela a de réelles conséquences sur le terrain. »

Ses commentaires seront perçus comme un coup à peine voilé à Ursula von der Leyen et aux commissaires à Bruxelles, qui ont été accusés de ne pas avoir compris les sensibilités autour de l’Irlande du Nord et de l’accord du Vendredi saint.

Cependant, avant une réunion entre M. Gove et son homologue de l’UE, Maros Sefcovic, jeudi, une source de Whitehall a déclaré que l’UE indiquait en privé qu’elle n’accepterait qu’une prolongation de trois à six mois.

« Ils se prêtent à une prolongation de trois mois … si nous pouvons faire plus, nous devrons probablement attendre les discussions de cette semaine », a ajouté la source.

Deux sources de l’UE ont également confirmé que des discussions s’étalaient sur une prolongation pouvant aller jusqu’à six mois.