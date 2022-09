L’UE s’apprête à imposer des sanctions commerciales à la Russie pour des “faux référendums”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les pays de l’Union européenne devraient imposer des “sanctions mordantes” au commerce russe et frapper les responsables des “faux référendums” organisés dans certaines parties de l’Ukraine alors que Moscou intensifie la guerre, ont déclaré mercredi de hauts responsables de l’UE.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les référendums orchestrés par le Kremlin sur l’adhésion à la Russie “constituent une tentative illégale de saisir des terres et de modifier les frontières internationales par la force”.

“Nous sommes déterminés à faire payer au Kremlin cette nouvelle escalade”, a-t-elle déclaré, alors qu’elle dévoilait ce qu’elle a décrit comme “de nouvelles interdictions radicales d’importer des produits russes”.

“Cela empêchera les produits russes d’entrer sur le marché européen et privera la Russie de 7 milliards d’euros de revenus supplémentaires”, a déclaré von der Leyen aux journalistes à Bruxelles.

LA RUSSIE JOUE LA DÉFENSE ALORS QUE L’UKRAINE AVANCE À LOUHANSK MALGRÉ LE RÉFÉRENDUM

Elle a déclaré que la branche exécutive de l’UE conseille également d’étendre l’interdiction d’exportation du bloc “pour priver le complexe militaire du Kremlin de technologies clés”, y compris des composants électroniques et des substances chimiques spécifiques.

Les propositions doivent encore être approuvées par les 27 pays du bloc.

Von der Leyen a également déclaré que l’UE devrait “établir la base juridique” d’un plafonnement des prix du pétrole russe, sans donner plus de détails. Le bloc a déjà accepté d’interdire le brut maritime à partir du 5 décembre, mais certains pays membres ont toujours besoin d’approvisionnements russes à bas prix.

Les ministres des Finances des puissances industrielles du Groupe des Sept se sont engagés ce mois-ci à imposer un plafond sur le prix du pétrole russe dans le but de limiter les revenus du Kremlin, tout en réduisant l’impact de la guerre sur les prix de l’énergie et l’inflation.

Les ministres ont déclaré qu’ils imposeraient le plafond en interdisant aux compagnies d’assurance ou de transport maritime d’aider la Russie à vendre du pétrole à des prix supérieurs à la limite fixée.

En plus de cela, von der Leyen a recommandé d’interdire aux ressortissants de l’UE de siéger aux organes directeurs des entreprises russes, affirmant que “la Russie ne devrait pas bénéficier des connaissances et de l’expertise européennes”.

Les personnes qui aident la Russie à contourner les sanctions pourraient également faire face à des sanctions elles-mêmes, selon la proposition présentée mercredi.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que des gels d’avoirs et des interdictions de voyager en Europe seraient imposés aux “autorités russes par procuration” dans les régions de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia. Des responsables ont déclaré mercredi qu’ils demanderaient au président Vladimir Poutine d’incorporer leurs provinces à la Russie.

Borrell a déclaré qu’il souhaitait également cibler les hauts responsables du ministère russe de la Défense et ceux qui soutiennent les forces armées en leur fournissant du matériel et des armes, ou qui aident à recruter les 300 000 réservistes que Poutine a appelés.

“Les sanctions fonctionnent. Les sanctions sont importantes. Mais elles doivent être maintenues dans le temps et … non contournées”, a-t-il déclaré.

LA RUSSIE DEMANDE D’OBTENIR JUSQU’À 98 % DE SOUTIEN À L’ANNEXE DANS LES RÉFÉRENDAS CONTROVERSÉS : RAPPORT

La Commission européenne a élaboré plusieurs séries de sanctions contre la Russie depuis que Poutine a lancé il y a sept mois une invasion de l’Ukraine voisine.

Les banques, les entreprises et les marchés ont été touchés – même des parties du secteur sensible de l’énergie – avec des gels d’avoirs et des interdictions de voyager imposées à plus de 1 200 fonctionnaires.

Mais le travail acharné est encore à venir. Les économies des 27 pays membres de l’UE ont été frappées par la pandémie de COVID-19 et luttent désormais contre une inflation élevée, avec une flambée des prix de l’électricité et du gaz naturel. Les sanctions sont de plus en plus difficiles à accepter car elles infligent également des dommages à la maison.

La dernière série de sanctions a été annoncée le 4 mai. Il a fallu quatre semaines pour obtenir l’approbation de l’ensemble du bloc, car les inquiétudes concernant les restrictions pétrolières divisaient les pays membres. En juillet, plutôt que d’imposer de nouvelles mesures, l’UE a adopté un paquet “maintien et alignement” qui comblait principalement les lacunes des sanctions déjà convenues.

Les actions finalement convenues cette fois-ci seront probablement moins ambitieuses que les recommandations de la commission et imposées seulement après de nombreux débats et tordre les mains entre les 27 pays dans les semaines à venir.

POUTINE DEVRAIT SAISIR DES PARTIES DE L’UKRAINE ALORS QUE LES RÉFÉRENDUMS “FAUX” SE TERMINENT AUJOURD’HUI

Plus tôt mercredi, un conseiller économique du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Oleg Ustenko, a exhorté l’UE à agir au plus vite, et notamment à interdire toutes les énergies fossiles en provenance de Russie.

Ustenko a déclaré que l’appel militaire et les menaces nucléaires de Poutine justifient une réponse “très forte”.

“Environ 50% des recettes budgétaires (de la Russie) proviennent de ce secteur”, a déclaré Ustenko. “Pétrole, gaz, uranium et charbon. Et tout cela devrait être interdit. Tout ce qui concerne leurs combustibles fossiles devrait être coupé. Ils ne devraient pas tirer le moindre centime de ces exportations.”