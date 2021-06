L’UE s’apprête à examiner le régime d’aides d’État post-Brexit du gouvernement britannique

Le gouvernement de Boris Johnson est sur le point de dévoiler ses plans pour de nouvelles règles sur les aides d’État – affirmant qu’ils rendront le système post-Brexit pour les subventions aux entreprises « agile et flexible ».

La Commission européenne devrait examiner les propositions lorsque le projet de loi sur le contrôle des subventions sera présenté au Parlement mercredi pour s’assurer qu’elles sont conformes à l’accord sur le Brexit.

Les aides d’État ont été un point de discorde majeur lors des négociations sur le Brexit : tout éloignement trop important des normes bruxelloises sur les subventions utilisées pour stimuler les industries choisies pourrait provoquer des représailles.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a affirmé que le système deviendrait « plus agile et flexible » sans un retour à « l’approche des années 1970 du gouvernement essayant de diriger l’économie… ou de renflouer les entreprises non viables ».

Paul Scully, le ministre des Affaires, a ajouté : « Le nouveau système de subventions sur mesure du Royaume-Uni sera simple, agile et basé sur des principes de bon sens, sans bureaucratie excessive.

Le gouvernement britannique a affirmé que le nouveau système laisserait les gouvernements décentralisés « pour la première fois habilités à décider s’ils peuvent octroyer des subventions en suivant un ensemble de principes à l’échelle du Royaume-Uni ».

Mais les allégations de prise de pouvoir pourraient être ravivées par les administrations d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a précédemment averti M. Johnson que le fait de ne pas remettre les pouvoirs de subvention « constituerait une attaque à grande échelle contre la décentralisation ».

Le système post-Brexit proposé « habilitera » les administrations décentralisées à proposer des subventions pour les entreprises en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord – à condition qu’elles correspondent aux « principaux à l’échelle du Royaume-Uni ».

Les ministres ont déclaré que le nouveau système mettrait fin à l’octroi de subventions qui déplaceraient des emplois d’une région du Royaume-Uni à une autre afin d’empêcher les « courses aux subventions » entre les autorités cherchant à attirer la même entreprise.

Les cours et tribunaux britanniques seront chargés de faire respecter les règles. Le nouveau régime entrera en vigueur l’année prochaine s’il est approuvé par le parlement.

Le chef du SNP, Nicola Sturgeon, veut que les pouvoirs en matière d’aides d’État soient délégués (PENNSYLVANIE)

L’UE souhaitait que le Royaume-Uni mette en place un régulateur statutaire doté du pouvoir d’intervenir si le gouvernement enfreint les lois sur la concurrence.

Mais l’accord commercial de l’année dernière a vu Bruxelles accepter l’utilisation d’un organisme de contrôle indépendant. Une « cellule conseil en subventions » devrait être mise en place au sein de l’Autorité de la concurrence et des marchés.

Tout affrontement entre le Royaume-Uni et l’UE sur la concurrence sera supervisé par un groupe d’arbitrage indépendant, comme convenu lors des négociations d’un accord commercial.