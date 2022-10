L’UE s’apprête à donner son feu vert à une mission de formation en Ukraine et à des fonds d’armement

« Moralement, politiquement et même militairement, la Russie est en train de perdre cette guerre. Nous devons donc continuer à soutenir l’Ukraine », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, aux journalistes à Luxembourg, où il présidait une réunion des ministres des Affaires étrangères du bloc des 27 nations.

BRUXELLES – L’Union européenne doit donner lundi son feu vert à une mission d’entraînement militaire en Europe pour des milliers de soldats ukrainiens et fournir environ un demi-milliard d’euros (dollars) de fonds supplémentaires pour aider à acheter des armes pour le pays déchiré par la guerre.

L’objectif est de former quelque 15 000 soldats ukrainiens, principalement en Pologne et en Allemagne. Cela ira de la formation militaire standard à l’instruction spécialisée, en fonction des besoins de l’Ukraine. On espère que la mission sera opérationnelle d’ici la mi-novembre.