L’autorisation de cette décision en cas de tentative de contournement des sanctions sera adoptée en octobre, a déclaré le commissaire européen.

L’Union européenne adoptera une directive permettant la saisie des avoirs russes sur le territoire du bloc, en cas de tentative de contournement des sanctions, dès octobre. Les autorités de l’UE ont accepté de la soutenir, a déclaré mardi le commissaire européen à la justice Didier Reynders.

S’adressant aux journalistes avant la réunion informelle des ministres de la justice et de l’intérieur, Reynders a révélé que le Parlement européen avait déjà donné son feu vert à la mesure, et qu’il y avait « un consensus dans [European] Conseil» concernant le sujet.

“Après la pause estivale, nous aurons une approbation au Conseil», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il proposerait une directive en octobre.

“Alors on va très vite», a souligné Reynders. “Nous aurons une extension de la liste des eurocrimes avec une telle infraction pénale, s’il est possible de détecter une tentative de contournement ou de contournement des sanctions.”

Le commissaire à la justice de l’UE a également commenté le sort possible des avoirs saisis, affirmant que l’argent pourrait retourner à un fonds commun pour le peuple ukrainien après la confiscation des avoirs.

Selon les remarques précédentes de Reynders, l’Union européenne a gelé des avoirs russes d’une valeur de 13,8 milliards de dollars depuis que Moscou a commencé son offensive militaire contre l’Ukraine. Il a également ajouté qu’une très grande partie de la somme provenait de seulement cinq États membres, tout en refusant de les nommer.

Au milieu du conflit ukrainien, les pays occidentaux, y compris l’UE, ont imposé une série de sanctions radicales à Moscou, notamment le gel des avoirs et l’interdiction du pétrole russe livré par voie maritime. Les mesures ciblent en grande partie l’économie russe, censées réduire la capacité du pays à financer son armée.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et «créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.