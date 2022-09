L’UE s’apprête à adopter une taxe exceptionnelle, mais pas d’accord sur le plafonnement des prix du gaz

Alors que les prix de l’énergie montent en flèche à travers l’Europe depuis l’invasion russe de l’Ukraine, les pays membres de l’UE ont négocié des propositions de la Commission européenne qui, selon l’exécutif du bloc, pourraient aider à lever 140 milliards de dollars pour aider les personnes et les entreprises touchées par la crise.

Plusieurs diplomates qui se sont exprimés avant la réunion de vendredi ont exprimé leur confiance qu’un accord sera approuvé sur un prélèvement sur les bénéfices excédentaires réalisés en 2022 par les entreprises produisant ou raffinant du pétrole, du gaz et du charbon. Dans le cadre de l’accord, ces entreprises seront invitées à restituer une part de leurs bénéfices supérieure à la moyenne des quatre dernières années, selon des responsables du ministère français de l’énergie.

Les deux autres éléments principaux du plan sont un plafonnement temporaire des revenus des producteurs d’électricité à faible coût tels que les entreprises éoliennes, solaires et nucléaires, ainsi qu’une obligation pour les 27 pays de l’UE de réduire leur consommation d’électricité pendant les heures de pointe.

“Ce n’est que la première partie du puzzle et un correctif immédiat”, a déclaré le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, qui a présidé la réunion à Bruxelles. “Il ne faut pas s’arrêter là, nous sommes dans une guerre énergétique avec la Russie, l’hiver arrive. Nous devons agir maintenant… Maintenant, c’est maintenant. Ce n’est pas dans une semaine et certainement pas dans un mois.