L’UE sans défense face à la Chine – Berlusconi — RT World News

L’ancien Premier ministre italien a appelé les États membres à renforcer la coopération militaire et à augmenter les dépenses de défense

L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi prévient que l’UE serait incapable de se défendre si la Chine décidait d’attaquer l’un de ses États membres. Le politicien chevronné a exhorté Bruxelles à adopter une stratégie militaire robuste et à investir massivement dans la défense.

Berlusconi a fait ces remarques dans une interview vidéo enregistrée vendredi par la chaîne d’information Sky TG24. Il se trouve actuellement à l’hôpital San Raffaele de Milan et est soigné pour une leucémie, diagnostiquée début avril.

L’ancien Premier ministre a déclaré que l’UE n’était guère une force avec laquelle il fallait compter sur la scène internationale, et si la Chine décidait de « occuper l’Italie, et peut-être un autre pays européen, nous ne serions absolument pas en mesure de le contrer.”

« La meilleure chose à faire serait d’aller à l’école pour étudier le chinois, » il ajouta.















Pour améliorer sa position, a déclaré Berlusconi, l’UE doit adopter un « politique militaire unique, avec une forte coopération entre les forces armées de tous les pays européens.”

Il a également prôné une augmentation des dépenses de défense et la mise en place d’une « armée de 300 000 hommes ».corps d’urgence.”

Politiquement, Berlusconi a dit qu’il aimerait voir un «continent vraiment uni» – quelque chose qui serait plus réalisable si le bloc abandonnait son « principe d’unanimité » en votant en faveur d’une majorité de 80-85 %, a-t-il soutenu.

Il a poursuivi en soulignant que l’UE peut et doit jouer un plus grand rôle dans le monde, notamment en s’opposant à ce que Berlusconi a décrit comme « L’impérialisme chinois.

Le mois dernier, Bloomberg a rapporté que l’actuel Premier ministre, Giorgia Meloni, envisageait de se retirer du projet d’infrastructure de la ceinture et de la route en Chine.

Selon des sources citées dans l’article, il y a cependant un manque de consensus sur la question au sein de la coalition au pouvoir.

S’exprimant fin mars avant sa visite en Chine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que si « découplage » de Pékin n’est pas dans l’intérêt de l’UE, Bruxelles devrait devenir « plus audacieux« dans ses relations avec la Chine – qui grandit »plus répressif à la maison et plus affirmé à l’étranger, » elle a ajouté.

Commentant les propos de Von der Leyen, l’ambassadrice de Chine auprès de l’UE, Fu Cong, a déclaré que son message était incohérent et contradictoire, tout en appelant le «fausse représentation et mauvaise interprétation des politiques chinoises et des positions chinoises,» et conseiller au chef de la Commission européenne de trouver de meilleurs rédacteurs de discours.