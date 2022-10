L’UE sanctionne la police de la “moralité” iranienne

L’UE a sanctionné la police des mœurs iranienne pour le passage à tabac mortel de Mahsa Amini pendant sa détention.

Il a également sanctionné le ministre iranien qui supervise les restrictions Internet et la division cyber de ses gardiens de la révolution.

L’Iran a promis une réponse “immédiate” aux sanctions.

L’UE a sanctionné lundi la police de la “moralité” iranienne pour le passage à tabac mortel en détention de Mahsa Amini et d’autres forces de sécurité pour la répression des manifestations ultérieures.

Le ministre iranien supervisant les restrictions Internet et la division cyber de ses gardiens de la révolution ont également été sanctionnés.

La liste des sanctions, publiée au journal administratif officiel du bloc, a également inscrit sur liste noire les chefs de la soi-disant police de la moralité, la force paramilitaire Basij des Gardiens de la révolution, une branche en uniforme de la police nationale et les responsables de ces forces.

Les 11 personnes et membres des quatre entités citées dans les sanctions sont soumises à des interdictions de visa et à un gel des avoirs de l’UE.

Avant la publication de la liste noire, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré à propos de la police de la “morale” que c’est un “mot qui n’est pas vraiment approprié quand on voit les crimes qui y sont commis”.

La liste a été établie avant la dernière tournure dramatique des événements en Iran : un incendie meurtrier dans la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran, où le régime détient des prisonniers politiques iraniens, ainsi que des binationaux et des étrangers.

L’UE s’est alarmée de la répression sanglante du régime iranien contre les manifestations déclenchées par la mort il y a un mois d’Amini, une jeune de 22 ans placée en garde à vue par la police des mœurs qui arrête des femmes réputées porter le foulard islamique de manière inappropriée.

Les manifestations se sont depuis transformées en manifestations de rue anti-régime, les participants exigeant la fin du régime dirigé par les mollahs.

La liste des sanctions indique que la police de la “morale” et ses chefs de Téhéran et nationaux sont responsables de la mort d’Amini.

“Selon des informations et des témoins fiables, elle a été brutalement battue et maltraitée en détention, ce qui a conduit à son hospitalisation et à sa mort le 16 septembre 2022”, a-t-il ajouté.

Le ministre des technologies de l’information et de la communication, Eisa Zarepour, a été tenu pour responsable des pannes d’Internet imposées en Iran alors que les manifestations éclataient, limitant l’accès des Iraniens à l’information et à la liberté d’opinion.

“Décès de plusieurs personnes”

La force Basij a été répertoriée pour sa répression “particulièrement dure” contre les manifestants, “entraînant la mort de plusieurs personnes”. Il est “directement responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran”, selon la liste de l’UE.

Baerbock, arrivant à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE qui a adopté les sanctions, a déclaré que “nous ne fermerons pas les yeux” sur les abus perpétrés en Iran.

Elle a averti :

Si cette violence continue, d’autres (sanctions) suivront.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ont déjà annoncé leurs propres sanctions contre l’Iran pour les violations des droits en cours.

Téhéran a répondu en accusant les États-Unis de fomenter les manifestations anti-régime.

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, était sceptique quant au fait que les sanctions “nuiraient” à l’Iran.

Mais il a déclaré : « Ce régime a peut-être fonctionné au cours des 40 dernières années, mais il ne fonctionne pas maintenant. Et c’est pourquoi l’Union européenne doit faire ce premier pas.

Les développements se sont produits alors que les espoirs s’estompent de rétablir l’accord nucléaire iranien de 2015 qui a été torpillé lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a retiré en 2018 le soutien des États-Unis.

Au cours de l’année et demie écoulée, l’UE a coordonné ses efforts, jusqu’à présent sans succès, pour ramener les États-Unis et l’Iran en pleine conformité avec l’accord, qui vise à freiner le programme nucléaire iranien.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a déclaré qu’il était important de relancer l’accord “mais il n’y a qu’une seule partie qui bloque et fait obstruction … au cours des derniers mois et années – et c’est l’Iran lui-même”.

L’Iran a également contribué à la discussion des ministres sur la guerre de la Russie en Ukraine.

Kyiv et un nombre croissant d’observateurs affirment que l’Iran fournit à la Russie des drones pour frapper des cibles ukrainiennes, ce que dément Téhéran.