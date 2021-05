L’UE rouvrira aux voyageurs vaccinés; Le Texas menace d’amendes

L’Union européenne a annoncé mercredi son intention de rouvrir ses frontières aux visiteurs entièrement vaccinés, ainsi qu’à une liste de pays considérés comme sûrs, les États-Unis devant faire la coupe.

Tous les visiteurs d’une liste de pays considérés comme sûrs seront également autorisés à entrer, a déclaré un porte-parole, bien que l’on ne sache pas quand ces nouvelles règles entreront en vigueur. Une liste mise à jour des pays qui répondent aux nouveaux critères est attendue prochainement, et de nombreux experts s’attendent à ce que les États-Unis soient inclus. Jusqu’à présent, la liste ne comprenait que sept nations.

Les 27 ambassadeurs du bloc ont accepté d’assouplir les restrictions sur les voyages non essentiels et sur ceux qui sont vaccinés après avoir imposé des mesures strictes pour freiner la propagation du COVID-19 l’année dernière.

«Le conseil devrait également bientôt élargir la liste des pays non membres de l’UE avec une bonne situation épidémiologique d’où les déplacements sont autorisés», a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Christian Wigand. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de l’UE doit donner des conseils sur la liste.

Au milieu de la pandémie, les pays de l’UE ont du mal à soutenir leur industrie touristique vitale et espèrent récupérer des revenus pendant la haute saison estivale.

Pendant ce temps, 60% des Américains adultes ont reçu au moins une dose de vaccin et les nouveaux cas et hospitalisations sont en baisse constante. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas est tombée à des chiffres jamais vus depuis mars 2020, essentiellement le début de la pandémie, selon le directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

Également dans l’actualité:

► Un groupe de législateurs de la Maison GOP a refusé de porter des masques faciaux sur le sol lors des votes de mardi au mépris des règles du leadership concernant les protocoles COVID-19.

►Les taux de vaccination contre le coronavirus à travers le pays sont plus faibles dans les comtés ruraux que dans les comtés urbains chez les deux sexes et dans tous les groupes d’âge, selon un rapport fédéral publié mardi. L’analyse, publiée par le CDC, a examiné les taux de vaccination jusqu’au 10 avril. Elle a révélé que les comtés ruraux avaient un taux d’environ 39% contre 46% dans les comtés urbains.

►La clinique de santé d’Al Rimal dans le centre de Gaza, qui abritait le seul laboratoire de tests de coronavirus de Gaza, a été endommagée par des frappes aériennes israéliennes lundi, où des médecins avaient administré des milliers de tests et de vaccins par jour, a rapporté le New York Times.

►Le Strip de Las Vegas et ses environs rouvriront entièrement aux dîners, danseurs, acheteurs et amateurs de clubs vaccinés à partir du 1er juin.

►Les inscriptions ont commencé mardi pour la loterie des vaccins de l’Ohio. Voici comment gagner 1 million de dollars ou une bourse d’études collégiale.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,9 millions de cas confirmés de coronavirus et 587000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 163,96 millions de cas et 3,39 millions de décès. Plus de 346,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 275,5 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 124,4 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 37,5% de la population.

Les dirigeants de BioEmergent Solutions témoigneront devant le sous-comité de la Chambre

Les hauts dirigeants d’Emergent BioSolutions, qui ont ruiné des millions de doses de Johnson & Johnson de vaccin contre le coronavirus dans leur usine de Baltimore en mars, témoigneront devant un sous-comité de la Chambre mercredi.

Un rapport de 13 pages publié en avril par la Food and Drug Administration a révélé que l’usine de Baltimore était trop petite, mal conçue et sale. Des sacs non scellés de déchets médicaux ont été observés, ainsi que de la peinture écaillée et des sols et des murs endommagés qui pourraient empêcher un bon nettoyage, ont déclaré les inspecteurs.

Les employés n’étaient pas correctement formés et ne manipulaient pas correctement les ingrédients, indique le rapport.

Les membres du Congrès demandent une explication à la société, qui a remporté l’année dernière un contrat de 628 millions de dollars pour fabriquer des vaccins COVID-19, mais qui n’a pas encore produit une seule dose utilisable.

Les entreprises de la région d’Austin peuvent abandonner les règles de masque pour les clients entièrement vaccinés dans certains cas

Quelques heures après que le plus haut responsable de la santé de la région d’Austin a levé les mandats de masque sur les entreprises pour les clients entièrement vaccinés sous certaines conditions, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, utilise la menace d’amendes pour presser les dirigeants locaux qui continuent d’imposer des règles sur les masques.

De nombreux propriétaires d’entreprises du comté d’Austin et de Travis ont appris mardi qu’ils n’avaient plus besoin de masques pour les personnes entièrement vaccinées à l’intérieur si moins de 500 personnes se trouvaient à l’intérieur à la fois, selon un mandat de masque révisé mis en place mardi par Mark Escott, le sortant d’Austin- Autorité sanitaire du comté de Travis.

Les résidents partiellement vaccinés et non vaccinés en vertu des nouvelles règles de l’autorité sanitaire sont toujours tenus de porter des masques et de rester à au moins 3 pieds des autres à l’extérieur et à l’intérieur en public, selon le mandat révisé d’Escott sur le masque.

Cependant, les responsables de la santé publique d’Austin ont déclaré que ces plans pourraient changer en réponse au décret d’Abbott selon lequel, à compter de vendredi soir, les gouvernements locaux ou les responsables du Texas – y compris les comtés, les villes, les districts scolaires et les autorités de santé publique – ne pourraient plus exiger l’utilisation de masques.

Abbott prévoyait d’appliquer sa nouvelle ordonnance avec une amende pouvant aller jusqu’à 1000 dollars pour les entités gouvernementales ou les fonctionnaires qui continuent d’exiger le port de masque.

Les centres de vie soutenus par l’État, les hôpitaux publics ou gérés par le gouvernement, les installations du ministère de la justice pénale du Texas, les établissements du ministère de la justice pour mineurs du Texas et les prisons de comté et municipales sont exemptés des ordonnances d’Abbott.

– Heather Osbourne, homme d’État américain d’Austin

L’Inde rapporte un nombre record de décès

Le nombre total de cas de virus en Inde depuis le début de la pandémie a dépassé les 25 millions mardi alors que le pays a enregistré plus de 260000 nouveaux cas et un record de 4329 décès au cours des dernières 24 heures.

Les chiffres poursuivent une tendance à la baisse des cas après que les infections sont tombées en dessous de 300 000 pour la première fois depuis des semaines lundi. Les cas actifs dans le pays ont également diminué de plus de 165 000 mardi – la plus forte baisse depuis des semaines.

Mais les décès ont continué d’augmenter et les hôpitaux sont toujours submergés de patients.

Le pays de près de 1,4 milliard d’habitants a signalé plus de 400 000 nouveaux cas par jour à plusieurs reprises au cours du mois, brisant les records mondiaux. Il a été critiqué par une flambée de cas depuis février, en partie motivée par une variante dangereuse maintenant trouvée dans 49 pays, dont les États-Unis.

Le fils d’un conseiller COVID de la Maison Blanche souffrant de symptômes « long-courriers »

Le conseiller principal de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Andy Slavitt, a exhorté mardi les jeunes Américains à se faire vacciner, affirmant que son propre fils luttait contre les symptômes à long terme de l’infection.

«Il est jeune et en forme, et dans la fleur de l’âge. Mais six mois plus tard, il souffre toujours de tachycardie (rythme cardiaque rapide), d’essoufflement et de symptômes pseudo-grippaux persistants et fréquents « , a déclaré Slavitt lors d’un briefing à la Maison Blanche. » Ses mains sont froides au toucher. «

Slavitt a déclaré que la durée des symptômes n’était pas claire. Il a dit que « beaucoup, beaucoup » de jeunes sont plus gravement malades que son fils, et que plus d’un tiers des patients hospitalisés COVID ont moins de 50 ans.

« Mon message aux jeunes est simple. » Faites-vous vacciner « , a déclaré Slavitt. « C’est la chose la plus importante que vous puissiez faire maintenant. »

Contribuant: The Associated Press.