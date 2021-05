L’UE rouvrira aux voyageurs vaccinés; Fauci explique la règle du masque

L’Union européenne a annoncé mercredi son intention de rouvrir ses frontières aux visiteurs entièrement vaccinés, ainsi qu’aux personnes venant d’une liste de pays considérés comme sûrs, les États-Unis devant faire la coupe.

On ne sait pas quand ces nouvelles règles entreront en vigueur, mais une liste mise à jour des pays qui répondent aux nouveaux critères est attendue prochainement. Jusqu’à présent, la liste ne comprenait que sept nations. Les 27 ambassadeurs de l’UE ont accepté d’assouplir les restrictions sur les voyages non essentiels et sur ceux qui sont vaccinés contre le COVID-19 après avoir imposé des mesures strictes pour freiner la propagation du coronavirus l’année dernière.

«Le conseil devrait également bientôt élargir la liste des pays non membres de l’UE avec une bonne situation épidémiologique d’où les déplacements sont autorisés», a déclaré le porte-parole de la Commission européenne Christian Wigand. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de l’UE donnera des conseils sur la liste.

Les pays de l’UE ont eu du mal à soutenir leur industrie touristique vitale pendant la pandémie et espèrent récupérer certains revenus pendant la haute saison estivale.

Les États-Unis se classent parmi les leaders mondiaux de la vaccination, avec 60% des adultes américains ayant reçu au moins une dose, et les nouvelles infections et hospitalisations sont en baisse constante. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas est tombée à des chiffres jamais vus depuis mars 2020, essentiellement le début de la pandémie, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Également dans l’actualité:

►Une étude portant sur 280 maisons de soins infirmiers dans 21 États américains confirme dans le monde réel l’efficacité des vaccins COVID-19: environ 1% des résidents ont été testés positifs pour le virus dans les deux semaines suivant la réception de leur deuxième dose, et seulement 0,3% fait plus de deux semaines après avoir été complètement vaccinés, ont rapporté des chercheurs mercredi dans le New England Journal of Medicine. La plupart des cas n’ont produit aucun symptôme.

►Le Strip de Las Vegas et ses environs rouvriront entièrement aux dîners, danseurs, acheteurs et amateurs de clubs vaccinés à partir du 1er juin.

►Le ministère argentin de la Santé a signalé 745 décès supplémentaires et 35 543 nouvelles infections, le nombre le plus élevé jamais enregistré dans le pays de 45 millions, même si près de 20% des Argentins ont reçu au moins le vaccin COVID-19. Moins de 5% sont entièrement vaccinés.

►Les terrasses de cafés et de restaurants ont rouvert mercredi en France après un arrêt pandémique de plus de six mois qui a empêché un lieu de rassemblement français par excellence. De plus, le couvre-feu quotidien du pays à 19 heures est repoussé à 21 heures.

►Le Japon continue de lutter contre le COVID-19 mais prévoit toujours d’organiser les Jeux olympiques d’été à partir du 23 juillet. « Le Japon n’est pas prêt à organiser un événement aussi important étant donné la situation actuelle de (la) pandémie de COVID », Kentaro Iwata, professeur des maladies infectieuses à l’Université de Kobe au Japon, a écrit dans un courriel à USA TODAY Sports. « Le monde, de même, n’est pas prêt. »

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 33 millions de cas confirmés de coronavirus et 587700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 164,4 millions de cas et 3,4 millions de décès. Plus de 349 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 277 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 125,4 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 37,8% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Un réseau de barbiers et de stylistes du Maryland propose des coupes fraîches et des clichés COVID aux communautés de couleur. En savoir plus ici.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Rochelle Walensky et Anthony Fauci du CDC expliquent les conseils sur les masques

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a témoigné devant le Comité sénatorial des crédits mercredi, six jours après avoir annoncé de nouvelles directives sur le port du masque pour les personnes entièrement vaccinées.

Walensky a été interrogé à plusieurs reprises sur les nouvelles recommandations et l’impact qu’elles pourraient avoir sur la vaccination des Américains. Elle a souligné que le pays n’est pas «homogène», et compte tenu des taux disproportionnés de vaccination – en particulier pour les personnes de couleur qui sont plus à risque – a déclaré que les décisions sur la suppression des mandats de masque doivent être prises au niveau local.

«Ces données scientifiques étaient suffisantes pour que nous puissions avancer», a déclaré Walensky à propos de la décision concernant le guidage du masque. «Les gens ont dit que nous allions trop lentement, que nous allions trop vite. Nous avons évolué à la vitesse que la science nous a donnée. »

Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, a déclaré mercredi à Axios que le public américain n’avait pas correctement compris la dernière annonce du CDC.

«Je pense que les gens se trompent, pensant qu’il s’agit de la suppression d’un mandat de masque pour tout le monde. Ce n’est pas le cas », a-t-il dit. «C’est une assurance pour ceux qui sont vaccinés qu’ils peuvent se sentir en sécurité, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur.»

Fauci a souligné que le CDC n’a pas conseillé aux personnes non vaccinées de se passer de masques, bien que les experts disent que les nouvelles directives permettront aux personnes non vaccinées de bafouer les règles sans conséquences.

Une entreprise qui a ruiné des millions de doses de vaccins assaillie au Congrès

Les démocrates de la Chambre enquêtant sur un entrepreneur que l’administration Trump a embauché pour aider à fabriquer des vaccins COVID-19 ont critiqué les responsables de l’entreprise pour ne pas avoir corrigé de graves lacunes qui ont entraîné des millions de doses de Johnson & Johnson ruinées.

Au cours de l’audition conjointe de mercredi par deux comités de la Chambre enquêtant sur les échecs d’Emergent BioSolutions dans le cadre d’un contrat de 628 millions de dollars sans appel d’offres, le directeur général d’Emergent, Robert Kramer, a révélé que l’année dernière, plusieurs lots d’un autre vaccin COVID-19, fabriqués dans la même usine de Baltimore pour AstraZeneca , ont également été contaminés.

Emergent a reçu plus de 271 millions de dollars de son contrat avec le gouvernement mais n’a produit aucune dose utilisable.

La société a reçu le contrat en mai 2020, malgré de multiples inspections de la Food and Drug Administration qui documentent des contrôles de qualité médiocres et une stratégie inadéquate pour prévenir la contamination. Malgré les avertissements de la FDA, Emergent n’a pas corrigé ces problèmes, ce qui a entraîné une contamination d’environ 15 millions de doses de J&J rejetées depuis. Plus de 100 millions de doses supplémentaires de J&J font l’objet de tests de sécurité FDA.

Interrogé, Kramer a admis qu’Emergent n’avait pas remarqué de contamination des doses de J&J en février. J&J les a testés et a découvert du matériel utilisé pour le vaccin d’AstraZeneca contaminé d’une manière ou d’une autre le vaccin de J&J. La FDA a déclaré mercredi qu’elle travaillait avec J&J et AstraZeneca pour savoir si un vaccin d’Emergent pouvait être utilisé.

Le plus grand syndicat d’infirmières exhorte le CDC à revenir aux anciennes directives de masquage pour les Américains vaccinés

National Nurses United, le plus grand syndicat d’infirmières autorisées du pays, a condamné la décision du CDC de lever les recommandations de masquage pour les personnes entièrement vaccinées et a exhorté l’agence à les ramener.

Les dirigeants de la NNU ont fait valoir lors d’une conférence de presse mercredi que les États-Unis sont toujours aux prises avec 35000 nouveaux cas de COVID-19 par jour et la circulation continue de variantes. Ils ont également déclaré que les questions persistantes sans réponse sur les vaccins – comme la durée de la protection – soulignaient le besoin de masques.

Les nouvelles directives du CDC pourraient potentiellement nuire à ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, tels que les enfants de moins de 12 ans et les communautés mal desservies, ainsi que les personnes immunodéprimées qui ne répondent pas aussi fermement aux vaccins, a déclaré le président de la NNU, Jean Ross.

«En tant que gardiens de la santé publique pendant la pire pandémie mondiale de notre vie et en tant que travailleurs des soins de santé essentiels qui ont maintenu ce système médical ensemble pendant cette horrible année et demie, il est de notre devoir de prendre la parole et de défendre ce que nous savons être dans le meilleur intérêt de la santé des gens », a-t-elle déclaré. «Les directives émises par le CDC le 13 mai ne sont malheureusement pas dans le meilleur intérêt de la santé publique.»

– Adrianna Rodriguez

Étude: De plus en plus de ménages californiens ont faim au début de la pandémie

La première partie de la pandémie a considérablement augmenté le nombre de Californiens souffrant de la faim, une situation qui est devenue dramatiquement aiguë parmi ceux qui manquaient auparavant de suffisamment de nourriture, selon une étude de l’UCLA.

Des chercheurs de l’école ont déclaré que le nombre de ménages californiens avec une nourriture insuffisante avait augmenté de 22% entre fin avril et fin juillet 2020. Les ménages qui avaient déjà du mal à mettre de la nourriture sur la table avant la pandémie étaient 40 fois plus susceptibles de souffrir de la faim.

«En particulier, les ménages défavorisés de la région de la baie de San Francisco – où les revenus et les niveaux d’éducation sont plus élevés, mais les inégalités de revenus et le coût de la vie sont également plus élevés – semblent être plus à risque d’insuffisance alimentaire», a déclaré May Wang, l’un des auteurs de l’étude et professeur à la UCLA Fielding School of Public Health.

L’Inde rapporte un nombre record de décès: 4329 en 24 heures

Le nombre total de cas de virus en Inde a grimpé à 25,5 millions mercredi alors que le pays a enregistré plus de 260 000 nouvelles infections et un record de 4 329 décès au cours des dernières 24 heures.

Les chiffres continuent une tendance à la baisse des cas après que les infections sont tombées en dessous de 300 000 pour la première fois depuis des semaines lundi. Les cas actifs dans le pays ont également diminué de plus de 165 000 mardi – la plus forte baisse depuis des semaines.

Mais les décès, un indicateur tardif, ont continué d’augmenter et les hôpitaux sont toujours submergés de patients.

Le pays de près de 1,4 milliard d’habitants a signalé plus de 400 000 nouveaux cas par jour à plusieurs reprises au cours du mois de mai, brisant les records mondiaux. Il a été critiqué par un pic d’infections depuis février, en partie dû à une variante dangereuse que l’on trouve maintenant dans 49 pays, dont les États-Unis.

Contribuant: The Associated Press.