La France et un certain nombre d’autres pays ont imposé dimanche des interdictions de voyage de grande portée à ceux qui venaient de Grande-Bretagne sur le continent, après que le ministre de la Santé ait déclaré qu’une nouvelle mutation de coronavirus – se propageant plus rapidement que les autres variantes – était « Incontrôlable. »

Les autorités britanniques ont déclaré qu’elles ne pensaient pas actuellement que la nouvelle mutation soit plus mortelle ou plus résistante aux vaccins, mais les allégations d’une transmissibilité beaucoup plus élevée ont alarmé les gouvernements d’Europe et d’ailleurs.

Lundi matin, Hong Kong, le Danemark et la Pologne ont rejoint une douzaine d’autres pays, dont l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Canada, pour interdire les vols au départ de la Grande-Bretagne – bien que certains responsables européens aient reconnu que les efforts pourraient être en retard.

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a déclaré lundi matin que la nouvelle variante pourrait déjà être en France. L’Italie, les Pays-Bas et le Danemark ont ​​déclaré avoir identifié la mutation parmi les cas de coronavirus récemment découverts dans leur pays. Israël et la Turquie ont inclus le Danemark dans les nouvelles interdictions de voyager ce week-end.

Mais les plus grandes perturbations étaient attendues le long de la frontière franco-britannique, où la France a suspendu le trafic de passagers et de fret escorté et a imposé une interdiction beaucoup plus étendue que les fermetures de frontières introduites lors de la première vague du virus au printemps.

Les nouvelles règles françaises, entrées en vigueur dimanche soir, resteront en vigueur pendant 48 heures. L’Union européenne devait tenir des pourparlers lundi pour coordonner la manière de procéder, à partir de mercredi. Le passage de la Grande-Bretagne à la France est l’un des couloirs de transport les plus importants d’Europe, ce qui signifie que la nourriture et d’autres marchandises sensibles au facteur temps pourraient commencer à pourrir sur le côté des routes britanniques dans les prochains jours.

Bien que les restrictions n’interdisent pas aux camions d’entrer en Grande-Bretagne, les représentants de l’industrie ont averti que peu d’entreprises sont prêtes à risquer d’être bloquées là-bas, ce qui signifie que la circulation dans les deux sens risque d’être gravement affectée.

« La fermeture de la France au trafic britannique, y compris le fret escorté, pose des défis pour la capacité du Royaume-Uni à importer et exporter des marchandises importantes pendant la saison de Noël chargée », a déclaré Andrew Opie, un expert du British Retail Consortium, selon The Gardien.

Shapps, le secrétaire britannique aux transports, a dit à Sky News que « cela n’affectera pas le programme de vaccination ».

Les actions de l’exploitant du tunnel sous la Manche, qui relie la Grande-Bretagne au continent et est touchée par la fermeture des frontières, ont chuté de près de 6% lundi matin, comme l’ont fait de nombreuses autres actions européennes liées au transport.

Les perturbations aux frontières surviennent moins de deux semaines avant que la Grande-Bretagne ne rompe ses derniers liens d’adhésion avec l’UE, malgré l’incapacité des deux parties à s’entendre sur un accord commercial. L’une des conséquences les plus redoutées d’un Brexit « sans accord » est les perturbations généralisées le long des frontières britanniques – un scénario qui semblait être une réalité lundi et qui pourrait mettre une pression supplémentaire sur le Premier ministre Boris Johnson, qui a fait l’objet de critiques pour son approche des négociations sur le Brexit et de la pandémie de coronavirus.

Les responsables britanniques ont annoncé dimanche 35928 nouveaux cas de coronavirus, soit près du double du nombre d’une semaine plus tôt. Les responsables de la santé ont déclaré que la poussée était une préoccupation, mais il était trop tôt pour savoir si elle était liée à la nouvelle variante.