Le ministre norvégien de la pêche et des fruits de mer a averti Bruxelles et Londres que les eaux norvégiennes seraient fermées aux pêcheurs de l’UE et du Royaume-Uni à moins qu’un accord tripartite sur la pêche ne soit conclu avant le 1er janvier.

S’exprimant vendredi, le ministre de la Pêche et des fruits de mer, Odd Emil Ingebrigtsen, a déclaré que les navires de pêche de l’UE et du Royaume-Uni n’auraient plus accès aux eaux riches en poissons de Norvège à moins qu’un accord entre les trois parties ne soit conclu avant la fin du mois.

«Si nous n’obtenons pas un accord d’ici le 1er janvier, nous n’ouvrirons pas les zones de pêche économique de la Norvège aux navires de l’UE et de Grande-Bretagne», Ingebrigtsen a déclaré au Parlement, ajoutant que les négociations avaient été retardées en raison des négociations en cours sur le Brexit.

«Nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce que les navires norvégiens aient accès à leur [the EU’s and Britain’s] zones avant qu’un accord ne soit conclu », il a dit.

En septembre, le Royaume-Uni et la Norvège ont signé un accord décisif sur les droits de pêche réciproques, mais Ingebrigtsen affirme que cet accord ne peut pas entrer en vigueur sans un accord trilatéral avec l’UE.

«Il n’est pas acquis que ces [fisheries] les pourparlers peuvent être conclus avant la nouvelle année », il a dit.

La Norvège ne fait pas partie de l’UE mais négocie des accords réciproques sur des questions telles que la pêche.

À l’instar des eaux britanniques, les pêcheries norvégiennes sont parmi les plus riches du monde et représentent une perspective très attractive pour les navires européens.

Aussi sur rt.com L’UE annonce des mesures d’urgence pour un Brexit sans accord, y compris une demande d’accès continu aux pêcheries britanniques

L’accès de l’UE aux pêcheries britanniques est un sujet de désaccord entre les négociateurs bruxellois et britanniques dans les négociations sur un accord commercial post-Brexit, Londres insistant sur le fait qu’elle devrait avoir le contrôle de ses propres eaux.

Sans un accord, les pêcheurs de l’UE perdront l’accès aux eaux de pêche britanniques le 1er janvier.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!