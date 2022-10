L’UE revisite les Balkans pour se faire des amis et chercher plus d’influence

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne est au milieu d’un nouveau voyage de bonne volonté à travers les Balkans occidentaux pour mobiliser le soutien au bloc et s’assurer que la poudrière historique de l’Europe n’est pas sur le point de choisir le côté de la Russie hostile ou de la Chine rivale stratégique dans le monde de la géopolitique.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’arrêtera vendredi lors de sa tournée éclair dans six pays en Serbie, de loin le pays le plus important de la région sud, et celui qui a montré peu de respect pour la solidarité en se joignant aux sanctions de l’UE contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

Pendant des années, les 27 pays de l’UE ont été pris dans deux esprits au sujet des Balkans occidentaux: chercher à les rapprocher en tant qu’alliés et à repousser l’ingérence étrangère, tout en les gardant à distance depuis leurs économies et institutions politiques plus faibles sont loin d’être prêts à s’intégrer de manière transparente dans le marché unique de l’UE, caractérisé par l’ouverture commerciale et les idéaux démocratiques occidentaux.

Le résultat a été une frustration pour les nations des Balkans occidentaux, parfois à la limite de l’aliénation. Et l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février n’a fait que rendre les choses plus urgentes. D’où l’effusion de paroles chaleureuses de cette semaine et davantage d’aide de l’UE en plus des milliards de subventions et de prêts déjà engagés dans la région.

« C’est une question d’intérêts stratégiques, et nous n’avons qu’une seule chance de bien faire les choses. Alors ne le gaspillons pas », a déclaré Katalin Cseh du groupe libéral Renew Europe à la législature européenne la semaine dernière.

« La Russie et la Chine comprennent l’importance stratégique des Balkans occidentaux aussi bien que nous. Seulement, ajouta-t-elle, c’est juste à notre porte.

La région comprenant désormais l’Albanie, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie a longtemps été un champ de bataille politique, et parfois littéral, pour les puissances mondiales. Une fusillade à Sarajevo, en Bosnie, en 1914 a déclenché la Première Guerre mondiale, qui a renversé des empires, redessiné des cartes et finalement conduit à la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis et l’Union soviétique sont devenus des superpuissances.

Avec l’effondrement soviétique de 1991, la Yougoslavie, puissance dominante dans la région des Balkans occidentaux, a fait de même. Cela a déclenché des guerres dévastatrices dans les années 1990 qui ont tué plus de 130 000 personnes, déplacé des millions de personnes, ruiné des économies et engendré des haines ethniques qui durent encore aujourd’hui.

Même si l’UE est de loin le plus grand partenaire d’investissement et commercial dans la région des six nations, Von der Leyen a du pain sur la planche à Belgrade, où le président de droite et ancien populiste anti-occidental Aleksandar Vucic a gouverné pendant 10 ans avec pouvoirs croissants et a permis la propagation de l’influence russe.

Depuis des années, l’UE fait miroiter la perspective d’une adhésion et de la prospérité qui s’ensuit pour les nations des Balkans. Mais cette promesse a été quelque peu sapée cette année lorsque l’UE a permis à l’Ukraine d’entrer sur la voie rapide en tant que nation candidate, tandis que les progrès vers l’adhésion des nations des Balkans occidentaux ont largement stagné.

Cela a transformé plusieurs pays des Balkans en sceptiques vis-à-vis de l’UE.

La ligne de la Serbie avec Moscou irrite le plus le bloc, d’autant plus que Vucic a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie.

« La Serbie doit intensifier ses efforts pour s’aligner sur les positions de l’UE », a déclaré le commissaire européen à l’élargissement, Oliver Varhelyi.

Malgré l’aide de l’UE, des enquêtes récentes ont suggéré que le soutien à l’intégration de la Serbie à l’UE a chuté depuis le début de la guerre en Ukraine. Les enquêtes montrent que seulement 30 à 35 % des personnes interrogées sont désormais favorables à l’adhésion à l’UE, contre 57 % dans une enquête gouvernementale l’année dernière.

Certains en attribuent la responsabilité à une ligne pro-russe dans les médias serbes, qui est toujours un incontournable quotidien, alimentant davantage les sentiments anti-occidentaux. En outre, les Occidentaux craignent que l’influence russe n’empoisonne également les voisins balkaniques de la Serbie, en particulier par le biais du chef séparatiste serbe Milorad Dodik en Bosnie. En Serbie comme au Monténégro, le groupe de motards russes Night Wolves, proche de Poutine, serait impliqué dans des actions anti-occidentales.

Alors que plusieurs nations des Balkans ont des liens historiques importants avec la Russie au fil des siècles, on ne peut pas en dire autant de la Chine. Alors que la puissance asiatique étend son influence à travers le monde, elle a également atteint des pays comme la Serbie et le Monténégro par des moyens économiques et financiers.

“Les prêts chinois sont le principal outil de politique étrangère de Pékin pour renforcer sa position dans la région”, a déclaré une étude du Parlement européen au cours de l’été. Ces prêts ont des clauses selon lesquelles si les prêts ne peuvent pas être remboursés, “la Chine peut demander des faveurs politiques ou exercer des clauses contractuelles défavorables telles que la saisie d’actifs ou même de terres”.

Les estimations de l’UE pour les investissements chinois en Serbie jusqu’en 2021 s’élèvent à 10,3 milliards d’euros. La Chine a assuré une présence dans toute l’Europe centrale et orientale grâce à des investissements et à des travaux d’infrastructure dans le cadre de son initiative « One Belt, One Road ».

Des entreprises chinoises ont été impliquées dans la construction de routes, de ponts et d’autres grands projets d’infrastructure financés par des prêts chinois. L’UE a averti que les entreprises et les banques chinoises alimentent la corruption dans la région déjà instable des Balkans occidentaux parce qu’elles concluent des accords entre États sans concurrence ni appels d’offres.

En Serbie, les entreprises chinoises possèdent désormais la plus grande aciérie et les plus grandes mines de cuivre et de charbon, et elles construisent des routes et des ponts.

Parmi les projets chinois les plus controversés dans les Balkans occidentaux, il y a une portion d’autoroute reliant la côte de la mer Adriatique du Monténégro à la frontière serbe qui était bien au-delà des moyens de la petite nation.

Le Monténégro a contracté le prêt de 944 millions de dollars en 2014 dans le cadre du plan, mais a ensuite été incapable de le rembourser, car la construction s’éternisait et les dettes s’accumulaient, plongeant le pays dans une crise financière. Le pays des Balkans de seulement 620 000 habitants a finalement conclu un accord avec une banque française et deux banques américaines pour restructurer le prêt chinois et a depuis effectué son premier remboursement de dette. La première portion de l’autoroute a été inaugurée plus tôt cette année.

Jovana Gec a contribué depuis Belgrade.

Raf Casert, Associated Press