S’exprimant lundi, le haut diplomate de l’Union européenne, Josep Borrell, a évoqué la volonté des deux parties de rejoindre le plan d’action global conjoint qui limite les ambitions nucléaires de l’Iran.

« Je pense qu’il y a une réelle bonne volonté entre les deux parties (Iran et États-Unis) pour parvenir à un accord, et c’est une bonne nouvelle », il a dit. « Je pense que les deux parties sont vraiment intéressées à parvenir à un accord, et elles sont passées de questions générales à des questions plus ciblées, qui sont clairement, d’un côté, la levée des sanctions, et de l’autre, des problèmes de mise en œuvre nucléaire. »

Les commentaires interviennent alors que les délégués iraniens poursuivent leurs discussions avec les puissances mondiales à Vienne. Les pourparlers visent à restaurer le pacte nucléaire de 2015 que l’ancien président américain Donald Trump a laissé unilatéralement en 2018. Téhéran dit qu’il ne reviendra à l’accord que si les sanctions de l’ère Trump contre l’Iran sont levées.

La semaine dernière, Téhéran a déclaré qu’il augmenterait son enrichissement en uranium à 60%, bien supérieur au niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015 mais inférieur au niveau de 90% considéré comme de qualité militaire. Cette décision est venue en réponse à une attaque présumée contre l’installation nucléaire de Natanz, Téhéran affirmant qu’Israël était derrière.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!