Un bouclier cybernétique à l’échelle de l’UE et une unité cybernétique conjointe n’étaient que quelques-uns des projets dévoilés mercredi dans le cadre de la stratégie européenne renforcée de cybersécurité.

Le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, la vice-présidente de la Commission Margaritis Schinas et le commissaire Thierry Breton ont présenté la stratégie lors d’une conférence de presse à Bruxelles, promettant qu’elle renforcerait la «résilience collective contre les cybermenaces» à travers le bloc.

Parmi les initiatives, citons l’utilisation de centres d’opérations de sécurité activés par l’IA établis dans toute l’UE pour créer un «Cyber ​​Shield» qui détecte les signes d’attaque et peut lancer une action préventive précoce.

Un autre est la création d’une cyberunité commune pour assurer une meilleure protection contre les cyberattaques nuisibles et transfrontalières.

« La cybersécurité est un élément central de l’Union de la sécurité », a écrit Schinas dans un communiqué de presse. «Il n’y a plus de distinction entre les menaces en ligne et hors ligne.

« Le numérique et le physique sont désormais inextricablement liés. L’ensemble de mesures d’aujourd’hui montre que l’UE est prête à utiliser toutes ses ressources et son expertise pour se préparer et répondre aux menaces physiques et cybernétiques avec le même niveau de détermination. »

Cela survient quelques jours à peine après que l’Agence européenne des médicaments a déclaré que des documents liés à un vaccin COVID-19 avaient été consultés après le piratage de leur système.

Qu’y a-t-il d’autre dans la stratégie?

De nouvelles solutions européennes pour renforcer la sécurité Internet mondiale

Un règlement pour faire avancer l’internet des objets sécurisés

Une meilleure boîte à outils de diplomatie pour prévenir, dissuader et répondre aux attaques

Coopération renforcée pour la cyberdéfense

Dialogue accru sur la cybersécurité avec des pays extérieurs à l’UE, ainsi qu’avec des organisations internationales telles que l’OTAN

La création d’un programme de renforcement des capacités électroniques externes de l’UE et d’un comité interinstitutionnel de renforcement des capacités électroniques de l’UE

La stratégie de 2 milliards d’euros sera financée dans le cadre du programme Europe numérique de l’UE et d’Horizon Europe, avec des investissements des États membres et de l’industrie à ajouter.

Cela intervient également alors que les experts prévoient que le nombre d’appareils connectés dans le monde atteindra 25 milliards d’ici 2025. Un quart de ces appareils devraient être en Europe.

La pandémie COVID-19 a également accéléré un changement dans les modes de travail, 40% des travailleurs de l’UE étant passés à des endroits éloignés cette année.

Ceci est ensuite comparé aux deux cinquièmes des utilisateurs de l’UE qui ont connu des problèmes de sécurité et aux 12,5% des entreprises touchées par des cyberattaques.

D’ici la fin de 2020, le coût annuel de la cybercriminalité pour l’économie mondiale est estimé à environ 5,5 billions d’euros, soit le double du coût en 2015.

«La sécurité et la stabilité internationales dépendent plus que jamais d’un cyberespace mondial, ouvert, stable et sécurisé où l’état de droit, les droits de l’homme, les libertés et la démocratie sont respectés», a déclaré Borrell.

«Avec la stratégie d’aujourd’hui, l’UE intensifie ses efforts pour protéger ses gouvernements, ses citoyens et ses entreprises contre les cybermenaces mondiales et pour jouer un rôle de premier plan dans le cyberespace, en s’assurant que tout le monde peut profiter des avantages d’Internet et de l’utilisation des technologies.