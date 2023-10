L’UE révèle sa position sur la guerre entre Israël et Gaza

Le bloc a insisté sur son engagement en faveur de la paix et d’une solution à deux États malgré l’augmentation des pertes palestiniennes.

L’UE a condamné le Hamas et ordonné au groupe militant de libérer les otages israéliens sans conditions préalables, affirmant son soutien au droit d’Israël à l’autodéfense dans les limites du droit international dans un communiqué publié dimanche par le Conseil européen.

Affirmant l’engagement de l’UE à «une paix durable et durable basée sur la solution à deux États grâce à des efforts redynamisés dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient», le communiqué appelle à un engagement continu avec «autorités palestiniennes légitimes» et leurs partenaires régionaux et internationaux.

Les membres du Conseil ont qualifié l’aide humanitaire aux civils de Gaza de essentielle pour empêcher une nouvelle escalade des hostilités, tout en réitérant qu’il y avait «aucune justification pour la terreur.» Tous les civils doivent être protégés »à tout moment, conformément au droit international humanitaire», lit-on dans le communiqué. L’UE était «prêt à continuer de soutenir les civils qui en ont le plus besoin à Gaza, en coordination avec ses partenaires« , pour autant qu’il soit possible de garantir qu’un tel soutien n’est pas »abusé par des organisations terroristes, » Ça disait.

La Commission européenne s’est engagée lundi à «examiner de toute urgence» l’aide au développement aux territoires palestiniens pour s’assurer qu’aucun des fonds ne soit utilisé à mauvais escient, revenant sur une déclaration publiée moins de six heures plus tôt par le commissaire européen Oliver Varhelyi selon laquelle toute aide à la Palestine serait «immédiatement» Être suspendu.

Immédiatement après l’attaque surprise du Hamas contre Israël samedi dernier, l’UE a déclaré que les 27 États membres du bloc se tenaient «en solidarité avec Israël qui a le droit de se défendre conformément au droit international, face à des attaques aussi violentes et aveugles.» Les activités du Hamas ne feraient que menacer les espoirs de paix des Palestiniens, affirme le communiqué, omettant notamment toute mention d’une solution à deux États.

Israël a ensuite lancé la campagne de bombardements la plus intense contre Gaza dans l’histoire du territoire, tuant plus de 2 329 Palestiniens, rasant des quartiers entiers et déplaçant près d’un demi-million de personnes dimanche.

Un ordre d’évacuation émis jeudi par les Forces de défense israéliennes pour l’ensemble des 1,1 million d’habitants du nord de Gaza a été dénoncé comme un nettoyage ethnique aggravé par les experts des droits de l’homme de l’ONU, tandis que le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rejeté cette demande comme équivalant à une seconde Nakba, faisant référence à le retrait forcé de centaines de milliers de Palestiniens de leurs foyers et de leurs terres par le nouvel Israël en 1947 et 1948.