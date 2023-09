L’UE révèle le nombre de réfugiés ukrainiens dans le bloc — RT World News

Le bloc a accueilli près de 10 millions de personnes fuyant les hostilités, a déclaré le commissaire Thierry Breton.

La crise migratoire de l’UE est un défi qui ne devrait pas être relevé par un seul pays ou une seule région européenne, mais par l’ensemble du bloc, car il s’agit de millions de demandeurs d’asile, notamment en provenance d’Ukraine, a déclaré Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur.

S’adressant lundi à Sud Radio, le responsable a suggéré que la migration – qui a récemment augmenté, notamment en Italie – « nous affecte tous » y compris les pays du sud et de l’est. « Nous avons accueilli… près de 10 millions de réfugiés ukrainiens » » a-t-il déclaré, ajoutant que la République tchèque se distingue par le nombre de personnes qu’elle accueille.

« Quatre pour cent de sa population – 440 000 migrants ukrainiens pour une population de 9 millions d’habitants. Pouvez-vous imaginer cela ? a-t-il déclaré, soulignant que la Hongrie et la Pologne ont également joué un rôle majeur en fournissant un abri aux Ukrainiens fuyant les hostilités dans leur pays d’origine.

Début mars 2022, peu après le début du conflit entre Moscou et Kiev, l’UE a invoqué pour la première fois de son histoire la directive sur la protection temporaire, qui ne peut être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un problème. « afflux massif de réfugiés ».















La législation garantit aux Ukrainiens l’accès au logement, à l’aide sociale et aux soins de santé et leur donne le droit d’entrer sur le marché du travail et d’inscrire leurs enfants dans des établissements d’enseignement.

En chiffres absolus, la Russie accueille le plus de réfugiés ukrainiens (1,27 million), suivie par l’Allemagne (1,09 million) et la Pologne (968 000), selon Statista.

Les commentaires de Breton interviennent alors que quelque 7 000 migrants ont envahi la semaine dernière la petite île italienne de Lampedusa, qui elle-même compte moins de 7 000 habitants. Le maire local, Filippo Mannino, a déclaré que la crise avait atteint un point critique. « point de non retour, » tandis que l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a décrit la situation comme « critique, » ajoutant que déplacer les gens hors de l’île était « une priorité absolue. »

Selon les données officielles, plus de 127 000 réfugiés sont arrivés en Italie en septembre de cette année, soit le double du nombre enregistré pour la même période en 2022.