L’UE retiendra 7,5 milliards de dollars de financement à la Hongrie pour des allégations de “fraude et possible corruption”

L’exécutif de l’Union européenne devrait recommander dimanche la suspension de milliards de dollars de fonds pour la Hongrie pour corruption, le premier cas de ce type dans le bloc dans le cadre d’une nouvelle sanction “argent pour la démocratie” destinée à mieux protéger l’État de droit.

L’UE a introduit la nouvelle sanction financière il y a deux ans précisément en réponse à ce qui, selon elle, équivaut à saper la démocratie en Pologne et en Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orban a maîtrisé les tribunaux, les médias, les ONG et le milieu universitaire, ainsi qu’à restreindre les droits des migrants , gays et femmes pendant plus d’une décennie au pouvoir.

Le bloc dénonce également depuis longtemps les lois hongroises sur les marchés publics pour l’insuffisance des garanties anti-corruption qui renvoient un taux excessif de soumissionnaires uniques et alimentent la corruption.

La Commission européenne basée à Bruxelles se réunissait dimanche à partir de 06h30 et devrait approuver une proposition visant à suspendre jusqu’à un dixième des fonds de l’économie hongroise du budget partagé du bloc pour 2021-27, d’une valeur totale de 1,1 billion de dollars.

La proposition irait aux pays membres de l’UE et ils auraient jusqu’à trois mois pour en décider par un vote à la majorité, ce qui signifie qu’aucun pays ne peut bloquer la sanction comme c’était le cas sous la précédente police démocratique inefficace du bloc.

Orban, qui se qualifie de “combattant de la liberté” contre la vision du monde de l’Occident libéral, nie que la Hongrie – un ancien pays communiste d’environ 10 millions d’habitants – soit plus corrompue que d’autres pays de l’UE.

Il a longtemps refusé de modifier ses lois, mais a maintenant subi des pressions pour conclure un accord avec Bruxelles afin d’obtenir de l’argent pour son économie en difficulté et le forint, la devise la moins performante de l’est de l’UE.

La Commission bloque déjà quelque 6 milliards de dollars de fonds envisagés pour la Hongrie dans le cadre d’une relance économique COVID distincte, affirmant que l’argent risquerait autrement d’être utilisé à mauvais escient.

Reuters a documenté en 2018 comment Orban achemine les fonds de développement de l’UE vers ses amis et sa famille, une pratique qui, selon les organisations de défense des droits de l’homme, a immensément enrichi son entourage et permis à l’homme de 59 ans de se retrancher au pouvoir.

La Hongrie a enregistré des irrégularités dans près de 4 % des dépenses de fonds de l’UE en 2015-2019, selon l’OLAF, l’organisme de lutte contre la fraude du bloc, de loin le pire résultat parmi les 27 pays de l’UE. L’OLAF a déclaré en 2016 que Budapest devrait rembourser plus de 280 millions de dollars dépensés pour le métro de Budapest en raison de “fraude et possible corruption”.

Mais des procédures complexes et des querelles politiques ont permis à la Hongrie d’éviter une sanction financière majeure depuis son adhésion au bloc en 2004, ce qui pourrait ne plus être accordé alors que l’UE teste sa nouvelle sanction préventive.

Orban a également frotté de nombreux membres du bloc dans le mauvais sens en cultivant des liens étroits et continus avec le président Vladimir Poutine et en menaçant de nier l’unité de l’UE nécessaire pour imposer et préserver les sanctions contre la Russie pour avoir mené une guerre contre l’Ukraine.