L’UE retarde son plan de taxe numérique alors que Janet Yellen se rend à Bruxelles

LONDRES – L’UE retarde les projets d’une taxe numérique commune dans le bloc, alors que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, tente de rallier toutes les nations européennes à un accord mondial plus large sur la fiscalité des entreprises.

Le secrétaire au Trésor s’est rendu lundi au siège de l’UE et a rencontré les ministres des Finances de la région à un moment où la commission de l’UE, l’organe exécutif du bloc, devait présenter des plans pour une taxe numérique. Le plan fiscal numérique aiderait à rembourser une partie de la dette contractée pendant la pandémie.

Cependant, la commission a déclaré lundi qu’elle reportait ses plans pour se concentrer sur les discussions en cours pour un accord mondial sur l’impôt sur les sociétés.

« Le G-20 a approuvé un accord ferme pour créer un système fiscal international plus stable et plus juste, qui relève les défis fiscaux liés à la numérisation de l’économie », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne, expliquant la raison du retard. .

Les États-Unis n’ont pas accepté l’idée d’une taxe numérique européenne, craignant qu’elle ne cible injustement les entreprises américaines. Plus récemment, l’administration Biden craignait que la taxe ne fasse dérailler les négociations pour un taux d’imposition minimum mondial des sociétés.