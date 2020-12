Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le Brexit parle de « tranchant de couteau » alors que l’UE recule sur la pêche

L’UE a reculé hier soir sur les accords de pêche post-Brexit – mais les chances d’un accord commercial restent «à la fine pointe», avec d’autres problèmes clés non résolus. Des sources à Bruxelles ont déclaré que les pourparlers sur le poisson « se rapprochaient » d’un accord politique, mais il y avait des avertissements selon lesquels aucun progrès n’avait été réalisé sur le problème beaucoup plus important des « règles du jeu équitables », ce qui signifie que les deux parties pourraient encore mettre fin aux pourparlers sans un accord dès ce soir. Boris Johnson s’entretiendra avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour la deuxième fois en 48 heures ce soir pour décider d’autoriser la poursuite des négociations mardi ou de partir pour de bon. Cela intervient alors qu’un document gouvernemental divulgué a révélé que l’approvisionnement en médicaments pourrait être réduit à 60 pc pendant trois mois en cas de Brexit sans accord. Correspondant à Bruxelles James Crisp analyse les trois «zones d’atterrissage» où des compromis pourraient encore être trouvés.

Pendant ce temps, le Premier ministre va aujourd’hui faire avancer de nouvelles lois qui enfreindront les termes de l’accord de retrait du Brexit parce que la Grande-Bretagne a besoin d’un «filet de sécurité» si les négociations commerciales échouent. Le projet de loi sur le marché intérieur, dont les ministres ont admis qu’il enfreindrait le droit international de « manière spécifique et limitée », sera de retour devant les députés après que les seigneurs aient supprimé les clauses incriminées. Rédacteur politique Gordon Rayner a les détails. Les députés travaillistes refusent toujours de dire s’ils soutiendront un accord du gouvernement malgré le fait qu’un patron du syndicat les exhorte à voter pour un accord. Voici un rappel de la façon dont un Brexit sans accord affecterait la vie quotidienne.

Quatre millions de doses de vaccin « livrées d’ici la fin de l’année »

La Grande-Bretagne recevra jusqu’à quatre millions de doses du vaccin Pfizer avant la fin de l’année, ont promis les dirigeants du NHS, craignant que de nombreuses personnes ne rateraient la première vague de vaccination en raison de la pénurie d’approvisionnement. La semaine dernière, NHS Providers, qui représente les hôpitaux, a déclaré qu’il n’avait reçu la confirmation que de 800 000 doses. La pénurie a conduit à une réévaluation hâtive de qui recevrait le vaccin en premier, avec les résidents et le personnel des foyers de soins, et les plus de 80 ans, désormais prioritaires sur les travailleurs du NHS. Mais Saffron Cordery, le PDG adjoint de NHS Providers, a déclaré qu’il était désormais assuré de bien plus de doses. Lisez la suite pour plus de détails et rédacteur scientifique Sarah Knapton a tout ce que vous devez savoir au début du déploiement du vaccin Covid.

Tous à bord du train royal – avec un envoi Shakin ‘

Le duc et la duchesse de Cambridge ont été accueillis par Shakin ‘Stevens alors qu’ils montaient à bord du train royal pour une tournée au Royaume-Uni avec le plus festif des envois. Le couple royal a été ravi lorsque le chanteur a accepté d’interpréter son tube classique « Merry Christmas Everyone » sur le quai de la gare d’Euston à Londres. Les Cambridges ont entrepris un voyage de trois jours pour rendre hommage à ceux qui sont allés «au-delà des attentes» cette année, en commençant par un hommage particulier aux travailleurs des transports qui ont fait bouger le pays pendant la pandémie de Covid. Lisez la suite pour plus de détails.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Fin de Noël blanc | La luge, la construction de bonhommes de neige et les combats de boules de neige pourraient devenir une chose du passé d’ici 2100, car le réchauffement climatique éliminera la neige couchée, selon une nouvelle analyse du Met Office. Lisez la suite pour plus de détails sur ses projections de changement climatique.

Partout dans le monde: les républicains sont « dégoûtés » de Trump