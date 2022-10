L’UE renforce la protection des infrastructures – Bloomberg

Les États membres doivent renforcer leur énergie et d’autres secteurs clés contre un sabotage potentiel, a averti le bloc

L’Europe doit prendre des mesures pour protéger son énergie, ses communications, ses transports et d’autres infrastructures critiques d’un sabotage potentiel, recommandera la Commission européenne cette semaine, selon Bloomberg. L’organe directeur de l’UE publiera également un “plan» pour répondre aux crises futures, a révélé lundi le point de vente.

“La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a apporté une nouvelle série de menaces, souvent combinées en une attaque hybride», indique le document. “Cela est devenu flagrant avec le sabotage apparent des gazoducs Nord Stream.”

Le bloc craint que Moscou exerce des représailles contre un plafonnement des prix prévu sur les approvisionnements maritimes en gaz russe en sabotant les infrastructures européennes, écrit Bloomberg.

Lire la suite Les États de l’UE se retirent de l’enquête conjointe Nord Stream – médias

Quelques semaines seulement après que des explosions ont rompu les pipelines Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, une fuite dans l’oléoduc Druzhba, qui transporte du brut russe vers l’Europe, a été découverte dans le centre de la Pologne. Blâmer “dommage accidentel“, il a été rapidement réparé, selon l’opérateur PERN. Le trafic ferroviaire dans le nord de l’Allemagne a été interrompu pendant plusieurs heures au début du mois à la suite d’un acte apparent de sabotage visant des câbles de communication à fibre optique, bien que les autorités n’aient pas soupçonné d’ingérence étrangère.

Plusieurs pays européens ont plus ou moins explicitement désigné la Russie comme le coupable du sabotage de Nord Stream, malgré le manque de preuves accessibles au public. La Suède a refusé d’autoriser Moscou à examiner les résultats de son enquête, s’étant précédemment retirée d’une enquête conjointe prévue avec le Danemark et l’Allemagne, invoquant des problèmes de confidentialité. La Russie a répliqué qu’elle ne reconnaîtrait pas les résultats à moins qu’elle ne soit autorisée à participer, laissant entendre que le fait de ne pas partager leurs conclusions sera interprété comme ayant «quelque chose à cacher” ou d’être autrement complice d’une dissimulation.

Le lendemain du sabotage de Nord Stream, le Baltic Pipe s’est ouvert entre la Norvège et la Pologne, transportant du gaz vers le sud via le Danemark. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié la paralysie des pipelines de “formidable opportunité« pour que l’Europe »éliminer une fois pour toutes la dépendance à l’énergie russe», et le continent augmente ses importations de gaz naturel liquéfié américain dans le but de combler le manque à gagner créé par les sanctions de l’UE sur l’énergie russe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à des tests de résistance des infrastructures européennes critiques la semaine dernière lors d’une conférence à Tallinn, s’engageant à travailler avec les États membres pour mener de tels tests, car les actifs énergétiques étaient devenus une cible d’attaque. La CE travaille également à la numérisation de son système énergétique et prévoit de proposer une législation visant à réduire les risques de cybersécurité pour ses réseaux de gaz et d’hydrogène à partir de l’année prochaine, a rapporté Bloomberg.