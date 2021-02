Le protocole a été conçu pour empêcher une frontière dure avec l’Irlande, mais a abouti à des contrôles supplémentaires pour les marchandises traversant la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, ce qui a conduit à vider les rayons des supermarchés et à perturber la frontière le mois dernier.

L’article 16 prévaut sur une partie du protocole qui empêche une frontière dure sur l’île d’Irlande et était conçu comme une mesure d’urgence uniquement.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

La première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, a exhorté M. Gove et Boris Johnson à «donner suite» à leurs convictions unionistes, ajoutant qu ‘«il est important qu’ils se rendent compte qu’une partie du Royaume-Uni est traitée différemment».

« Je ne pense pas que l’Union européenne fasse l’une ou l’autre de ces choses et je crois donc que c’est à notre gouvernement de les défier sur ce point et sur le fait qu’ils séparent l’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. »

Mme Foster a qualifié les problèmes liés au protocole de « fondamentaux » et a déclaré: « Vous ne pouvez même pas obtenir une plante en pot de Grande-Bretagne en Irlande du Nord pour le moment, ce qui est absolument incroyable. »

La lettre de M. Sefcovic a été critiquée par le chef de l’UUP, Steve Aiken, qui a déclaré qu’elle «sentait l’arrogance et l’intransigeance».

Il a déclaré que la lettre irait à l’opposé de «protéger l’accord de Belfast et de désamorcer les tensions».

« Le protocole est la solution convenue par le Royaume-Uni et l’UE à ces défis: c’est le seul moyen de protéger l’accord du Vendredi Saint (Belfast), de préserver la paix et la stabilité et d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande », a-t-il écrit. .