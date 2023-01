L’UE rejette la pression “injustifiée” de l’Italie pour tester les arrivées chinoises pour COVID

La principale agence de santé de l’Union européenne a déclaré cette semaine qu’elle n’exigerait pas de tests COVID négatifs pour les voyages en provenance de Chine et a qualifié la pression de l’Italie de le faire “injustifiée”.

La Chine a connu une augmentation des cas au cours du mois dernier alors que Pékin est revenu sur des politiques COVID strictes de plusieurs années, y compris la mise en quarantaine de masse, les restrictions de voyage et les mandats de test.

Alors que la Chine a levé ces réglementations, les responsables du monde entier se sont inquiétés des effets sur les taux d’infection internationaux.

Mais le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a déclaré jeudi qu’il considérait “les contrôles et les mesures de voyage pour les voyageurs en provenance de Chine comme injustifiés”.

L’agence a déclaré que la variante BF7 omicron qui frappait durement la Chine circulait déjà à travers l’Europe et ne constituait donc pas une menace significative.

“Compte tenu de l’immunité plus élevée de la population dans l’UE / EEE (Espace économique européen), ainsi que de l’émergence antérieure et du remplacement ultérieur de variantes circulant actuellement en Chine par d’autres sous-lignées d’Omicron dans l’UE / EEE, une augmentation des cas en Chine est ne devrait pas avoir d’impact sur la situation épidémiologique du COVID-19 dans l’UE/EEE”, aurait déclaré l’ECDC.

Washington a déclaré plus tôt cette semaine que les personnes voyageant de Chine devront fournir un test négatif effectué au moins deux jours avant d’arriver aux États-Unis.

L’Italie a pris des précautions similaires après que l’aéroport de Milan Malpensa – qui avait déjà commencé à tester les arrivées le 26 – a vu plus de la moitié de ses passagers arrivant de Chine testés positifs pour le virus infectieux.

Le premier vol testé à Milan a montré que 35 des 62 passagers en provenance de Chine étaient positifs pour le virus, tandis que le deuxième vol avait 62 autres de ses 120 passagers qui le transportaient également, a rapporté Reuters.

Le Japon et Taïwan lanceront également des exigences de test le 31 décembre et le 1er janvier, respectivement, mais les pays européens, dont le Royaume-Uni et la France, ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’instaurer des mandats de test COVID.