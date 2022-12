L’UE refuse de s’excuser pour le message supprimé sur les victimes ukrainiennes – News 24

La Commission européenne affirme avoir déjà fourni une explication à la déclaration

La Commission européenne dit qu’elle voit “pas besoin de s’excuser” en Ukraine pour une déclaration maintenant supprimée faite par sa présidente, Ursula Von Der Leyen, qui affirmait que l’armée ukrainienne avait subi 100 000 morts dans son conflit avec la Russie.

“Nous avons expliqué sur les réseaux sociaux les raisons et le contexte dans lequel cela a été fait”, La porte-parole de la CE, Dana Spinant, a déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles jeudi, après avoir été pressée par plusieurs journalistes d’expliquer comment l’incident s’était produit.

Mercredi, von Der Leyen a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter que “plus de 100 000 officiers militaires ukrainiens ont été tués” au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis que la Russie a envoyé des troupes dans le pays, ajoutant qu’environ 20 000 civils ont également perdu la vie à cause des combats.

La déclaration du président de la CE a déclenché une réaction violente de Kiev, dont les responsables ont insisté sur le fait que le nombre de morts était “information confidentielle” et sous réserve de « restriction à la publication ».















Peu de temps après, la vidéo du discours du président a été re-téléchargée et éditée pour omettre la référence aux pertes ukrainiennes. La porte-parole Dana Spinant a également tweeté une correction et a déclaré que le chiffre était inexact, admettant que l’estimation de la CE, qui a été obtenue auprès d’un “ressources externes” visait à représenter le nombre total de victimes, c’est-à-dire à la fois les tués et les blessés, et visait à démontrer la brutalité de la Russie.

Lors de la conférence de presse de jeudi, Spinant a refusé à plusieurs reprises de divulguer la source de la CE pour le nombre de morts et a refusé d’expliquer comment cette information s’est retrouvée dans le discours de von der Leyen.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a réagi à l’incident en accusant la CE de “humiliant” l’autocensure, et dire que la suppression du tweet a une fois de plus démontré que l’UE n’est rien d’autre qu’une marionnette des États-Unis.

Fin septembre, le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu, a déclaré que les pertes ukrainiennes s’élevaient alors à plus de 61 000 soldats, soit dix fois plus que celles de la Russie.