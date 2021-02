BRUXELLES (AP) – Les responsables de l’Union européenne ont réfléchi lundi à l’avenir des relations troublées du bloc avec la Russie, craignant que leur grand voisin oriental considère la démocratie comme une menace et veuille se distancer davantage de l’UE.

L’état des relations s’est détérioré vendredi après que la Russie a déclaré qu’elle expulsait des diplomates de Suède, de Pologne et d’Allemagne, les accusant d’avoir assisté à un rassemblement de soutien au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, le plus haut responsable politique du président Vladimir Poutine. ennemi.

Au-delà de ses répercussions diplomatiques, la décision était une gifle pour l’UE, car elle est intervenue alors que le principal diplomate du bloc des 27 pays – le chef de la politique étrangère Josep Borrell – rencontrait le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Borrell a déclaré qu’il avait appris cette décision sur les réseaux sociaux.

« Les messages envoyés par les autorités russes lors de cette visite ont confirmé que l’Europe et la Russie se séparent », a écrit Borrell dans un blog à son retour à Bruxelles. «Il semble que la Russie se déconnecte progressivement de l’Europe et considère les valeurs démocratiques comme une menace existentielle.»

Il a déclaré que le voyage le laissait «profondément préoccupé par les perspectives de développement de la société russe et les choix géostratégiques de la Russie», et que les expulsions, dont il a demandé l’abandon, «indiquent que les autorités russes ne voulaient pas saisir cette opportunité pour avoir un dialogue plus constructif.

Certains législateurs européens ont critiqué Borrell pour être allé ou pour ne pas avoir insisté pour rendre visite à Navalny, qui a été arrêté en janvier à son retour à Moscou après avoir passé des mois en Allemagne à se remettre d’un empoisonnement en Russie avec ce que les experts disent être l’agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok.

Borrell a essayé d’organiser une réunion de la prison par l’intermédiaire de Lavrov, mais on lui a dit d’en parler aux tribunaux.

« Si vous connaissez les procédures judiciaires en Russie, vous savez que cela prendrait beaucoup plus de temps que la durée de la visite », a déclaré lundi le porte-parole de Borrell, Peter Stano.

L’histoire continue

En fin de compte, le voyage ne concernait jamais uniquement Navalny. La Russie est un partenaire commercial majeur et l’UE dépend du pays pour le gaz naturel. C’est également un acteur clé dans les négociations sur la réduction des ambitions nucléaires de l’Iran et joue un rôle central dans les conflits qui ont un impact sur les intérêts européens, comme ceux de la Syrie et de l’Ukraine.

L’objectif de Borrell était de «délivrer des messages fermes» sur l’état général des relations UE-Russie autant que sur l’emprisonnement de Navalny, a déclaré Stano. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE débattront de la question le 22 février en vue de permettre aux dirigeants de l’UE de peser la stratégie russe de l’Europe lors d’un sommet les 25 et 26 mars.

Mais le véritable défi consiste à surmonter les vastes divisions entre les pays sur la manière d’aborder la Russie.

L’Allemagne, poids lourd de l’UE, y a de forts intérêts économiques, notamment le projet de gazoduc sous-marin NordStream 2, et les ambassadeurs allemands et autres sont réticents à s’engager rapidement dans une bataille de sanctions contre Navalny.

Malgré les appels à de telles mesures punitives, en particulier parmi certains des voisins proches mais petits de l’UE comme la Lituanie, Borrell a déclaré vendredi qu’aucun pays n’avait officiellement présenté de propositions sur les organisations à sanctionner.