L’UE réduit ses projets de contrôle des investissements chinois pour éviter une « guerre de territoire »

La Commission européenne a revu à la baisse ses projets de contrôles plus stricts sur les investissements à l’étranger et les exportations de technologies sensibles afin d’éviter une « guerre de territoire » avec les États membres.

Dévoilant mercredi des propositions retardées visant à renforcer la sécurité économique de l’UE, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré que Bruxelles améliorerait la coordination avec les États pour aider à protéger le bloc contre les États autoritaires tels que la Chine.

Mais Vestager a souligné la nécessité d’éviter « une discussion conflictuelle » avec les capitaux nationaux qui sont responsables de leurs propres décisions en matière de contrôle des investissements et des exportations.

Vestager a discuté de trois domaines : un contrôle accru des investissements entrants et sortants, et des contrôles plus stricts à l’exportation pour les technologies susceptibles d’être utilisées à des fins militaires. Cependant, la seule proposition législative est une réforme des règles de filtrage des investissements entrants. Cela doit être approuvé par les États membres et sa mise en œuvre prendrait environ deux à trois ans, ont indiqué des responsables.

Le club des principales économies du G7 a discuté de la surveillance des investissements à l’étranger, qui vise à éviter que les entreprises ne contournent les contrôles en produisant des biens dans des pays tiers sanctionnés. Vestager a déclaré que le savoir-faire technologique pourrait également fuir sans des contrôles plus stricts.

Mais aucun pays de l’UE n’a mis en place un tel régime et les chefs d’entreprise ont averti que les accords de reporting pourraient donner aux rivaux un aperçu de leurs données et de leurs stratégies. La commission a choisi de poursuivre les consultations sur ce domaine, ce qui constitue une victoire pour les États membres et les entreprises qui craignaient un fardeau réglementaire accru.

Cependant, il existe un soutien en faveur d’une coordination accrue des investissements à l’étranger en raison de la menace posée par la Russie depuis son invasion de l’Ukraine, de la montée en puissance de la Chine et des mesures prises par les États-Unis pour renforcer leur sécurité économique.

Depuis 2020, les gouvernements doivent notifier à Bruxelles tout investissement direct étranger susceptible de menacer la sécurité ou l’ordre public. Mais Valdis Dombrovskis, délégué commercial, a déclaré que la définition large signifiait qu’un trop grand nombre d’accords non risqués devaient être examinés.

La commission souhaite définir des secteurs sensibles comme l’intelligence artificielle et l’informatique quantique et harmoniser les schémas nationaux. Cinq États membres ne disposent toujours pas de tels régimes. Il entend également couvrir pour la première fois les investissements intra-UE réalisés par des sociétés détenues par des entités extérieures au bloc.

En 2022, 423 notifications ont été soumises à la commission dans le cadre du mandat de l’UE. Règlements de filtrage des IDE par les États membres, un tiers de tous les investissements qu’ils ont évalués. Seulement 5 pour cent provenaient de Chine, et un tiers des États-Unis. Ils ne sont pas obligés de suivre les avis des commissions.

Le paquet comprend également des plans visant à améliorer la coordination des contrôles à l’exportation des technologies à double usage, car les forums multilatéraux tels que le Groupe Arrangement Wassenaar sont bloqués par des pays comme la Russie. S’exprimant aux côtés de Vestager, Dombrovskis a déclaré que le bloc mettrait en place un forum pour aligner les contrôles à l’exportation et indiquerait d’ici l’été comment coordonner les listes avant l’adoption prévue de restrictions nationales.

Soulignant la nécessité d’éviter « une mosaïque de mesures de contrôle », il a déclaré que « le climat géopolitique tendu et la course aux nouvelles technologies signifient que l’UE doit améliorer la coordination, l’efficacité et l’efficience de son régime et de ses pratiques actuels ».

Elle doit garantir que « les biens, la technologie et le savoir-faire » ne « tombent pas entre de mauvaises mains et ne compromettent finalement pas la sécurité de l’UE ou du monde ».

Un haut responsable de l’UE a déclaré que l’idée était de « parvenir à une certaine réduction des risques tout en conservant ouverture et dynamisme ».

La commission a également recommandé que les groupes de recherche évaluent le risque de collaborer avec des entités de Chine et d’ailleurs.

Vestager, qui est également vice-président exécutif de la commission chargé des questions numériques, a déclaré que « la sécurité est une préoccupation réelle et croissante ». Elle a également annoncé une consultation sur la manière dont l’UE pourrait surmonter les limites actuelles des dépenses en matière de recherche militaire.

Geoffrey van Leeuwen, ministre du Commerce des Pays-Bas, qui a bloqué les exportations de machines avancées de fabrication de puces en silicium vers la Chine, a salué ce paquet.

« Les outils dont nous disposons ne correspondent pas particulièrement au type de menaces et de défis auxquels nous sommes confrontés », a-t-il déclaré au FT. « Cela incitera tous nos gouvernements à voir comment nous pouvons nous aligner et comment partager nos expériences. »

Mais Péter Szijjártó, le ministre hongrois du Commerce, a déclaré mardi que ces propositions constituaient une tentative « politique » de la part de pays de l’UE qui n’étaient « pas compétitifs » de bloquer les investissements qu’ils recevaient de la Chine dans les véhicules électriques et d’autres secteurs.