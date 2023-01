L’UE recommande des tests Covid-19 avant le départ pour les passagers en provenance de Chine

L’UE a encouragé les États membres à insister sur les tests Covid-19 pour les voyageurs en provenance de Chine.

La Chine est submergée par les infections au Covid-19.

La Chine a mis en garde l’UE contre les “contre-mesures” si le bloc imposait des tests aux arrivées chinoises.

L’Union européenne a “fortement encouragé” ses États membres à introduire des tests Covid-19 avant le départ pour tous les passagers en provenance de Chine.

La recommandation de mercredi est intervenue alors que Pékin prévoit d’assouplir les restrictions de voyage pour ses résidents le 8 janvier malgré une vague de nouvelles infections qui a submergé les hôpitaux et les pompes funèbres chinois.

Parmi les pays de l’UE, la France, l’Italie et l’Espagne exigent déjà que les voyageurs en provenance de Chine présentent des résultats de test négatifs avant l’embarquement, mais le Conseil européen – après une semaine de discussions entre experts de la santé – n’a pas convenu que les 27 États membres imposent de telles restrictions.

Au lieu de cela, la présidence de l’UE a déclaré que les pays européens “sont fortement encouragés à introduire, pour tous les passagers au départ de Chine vers les États membres, l’exigence d’un test Covid-19 négatif effectué au plus tard 48 heures avant le départ de Chine”.

Le bloc a déclaré qu’il avait adopté son approche “en tenant compte du besoin de données suffisantes et fiables” et a également recommandé des masques faciaux pour tous les passagers voyageant à destination et en provenance de la Chine.

Les États membres ont également été “encouragés” à effectuer des tests aléatoires sur les passagers et à tester les eaux usées des avions en provenance de Chine pour vérifier les variantes dangereuses qui ne sont pas courantes en Europe.

L’Italie et la France testent déjà les passagers chinois à leur arrivée, tandis que l’Autriche a déclaré qu’elle testerait les eaux usées de tous les vols en provenance de Chine à partir de la semaine prochaine.

Les recommandations de l’UE sont susceptibles de contrarier la Chine, qui a averti l’UE de “contre-mesures” si le bloc imposait des restrictions de voyage dans tous les États membres.

Des responsables gouvernementaux à Pékin ainsi que des experts de la santé en Europe ont déclaré qu’il n’y avait pas de besoin urgent de restrictions générales sur les voyages puisque les variantes de coronavirus émergeant de Chine sont déjà répandues en Europe.

Le Centre européen de contrôle des maladies a également déclaré que les citoyens de l’UE avaient des niveaux de vaccination relativement élevés et que le potentiel d’infections importées était faible par rapport aux infections quotidiennes dans l’UE, les systèmes de santé faisant actuellement face.

Mercredi, l’Association internationale du transport aérien (IATA), qui représente quelque 300 compagnies aériennes dans le monde, a prêté sa voix puissante aux critiques des pays qui exigent déjà des tests Covid-19 négatifs pour les voyageurs en provenance de Chine.

Le directeur général de l’IATA, Willie Walsh, a déclaré :

Il est extrêmement décevant de voir cette réintroduction irréfléchie de mesures qui se sont avérées inefficaces au cours des trois dernières années.

“Les recherches entreprises autour de l’arrivée de la variante Omicron ont conclu que la mise en place de barrières sur le chemin des déplacements ne faisait aucune différence dans le pic de propagation des infections. Tout au plus, les restrictions ont retardé ce pic de quelques jours”, a-t-il déclaré.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi qu’il comprenait pourquoi de nombreux pays avaient récemment pris des mesures contre les voyageurs en provenance de Chine, étant donné le manque de données sur les épidémies de la part du gouvernement chinois.

La Chine a signalé mardi cinq nouveaux décès de Covid-19, portant le nombre officiel de morts de Covid à 5 258 dans le pays le plus peuplé du monde, ce qui est très bas selon les normes mondiales.

Des patients sur des civières sont vus à l’hôpital de Tongren à Shanghai. AFP PHOTO : Hector Retamal, AFP Un passager porte un écran facial et un masque au milieu de la pandémie de Covid-19 à bord d’un vol intérieur à l’aéroport international de Shanghai Pudong à Shanghai. AFP PHOTO : Hector Retamal, AFP

Mike Ryan, directeur des urgences de l’OMS, a déclaré lors d’une conférence de presse que les chiffres actuellement publiés en Chine sous-représentaient les admissions à l’hôpital, les patients des unités de soins intensifs et, “en particulier”, les décès.

La société de données sur la santé basée au Royaume-Uni, Airfinity, a estimé qu’environ 9 000 personnes en Chine meurent probablement chaque jour de Covid-19.