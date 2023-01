L’UE recommande aux voyageurs en provenance de Chine de passer le test Covid avant d’entrer en Europe

Les nations européennes ont recommandé mercredi d’imposer de nouvelles restrictions aux voyageurs en provenance de Chine au milieu des craintes d’une augmentation des cas de Covid.

Les passagers au départ de Chine devront probablement présenter un test Covid négatif avant de quitter le pays s’ils se dirigent vers l’un des 27 pays de l’UE.

Les responsables en Chine ont critiqué a récemment imposé des exigences de test aux voyageurs en provenance du pays et menacé de prendre des contre-mesures réciproques. Les États-Unis, l’Inde, le Royaume-Uni, le Japon et l’Australie ont tous annoncé des mesures plus strictes pour les voyageurs en provenance de Chine dans le but d’empêcher une augmentation des cas de Covid.

L’Italie a été parmi les premiers pays de l’UE à prendre des mesures à la suite de l’abandon brutal par Pékin des mesures strictes qui étaient en place pendant une grande partie de la pandémie.

Rome, l’une des plus durement touchées d’Europe par la pandémie, a ordonné des tests obligatoires la semaine dernière. La France et l’Espagne avaient également adopté des positions similaires.

La dernière initiative de la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, vise à coordonner les règles dans toute la région.

Fin décembre, les autorités chinoises ont annoncé qu’elles recommenceraient à délivrer des visas aux résidents pour voyager à l’étranger. Ils ont également déclaré que les voyageurs arrivant en Chine n’auraient plus à se mettre en quarantaine.

Cependant, la Chine a connu une augmentation des infections à Covid depuis novembre et le niveau d’immunisation de sa population suscite des inquiétudes. Le pays dispose de neuf vaccins développés au niveau national, selon Reuters, mais ceux-ci n’ont pas été mis à jour pour la variante omicron, considérée comme hautement infectieuse.

Les autorités européennes ont proposé d’envoyer des vaccins en Chine, mais Pékin n’a pas encore répondu, selon un porte-parole de la Commission européenne.

Le porte-parole de la commission a déclaré à CNBC que l’UE avait tendu la main via sa délégation à Pékin “pour offrir solidarité et soutien, notamment par le partage d’expertise en santé publique et des dons de vaccins européens adaptés aux variantes”.

Interrogé mardi sur l’offre de l’Europe de fournir des vaccins Covid, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning a répondu : “La Chine a mis en place les plus grandes lignes de production de vaccins Covid au monde avec une capacité de production annuelle de plus de 7 milliards de doses et une production annuelle de plus de 5,5 milliards de doses, qui répondent aux besoins d’assurer que toutes les personnes éligibles à la vaccination aient accès aux vaccins Covid.”

“La situation du Covid en Chine est prévisible et sous contrôle”, a-t-elle ajouté.

Correction : Cette histoire a été mise à jour pour refléter que les responsables européens ont recommandé mercredi des tests avant le vol des voyageurs en provenance de Chine.