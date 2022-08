L’UE rechigne à l’interdiction de voyager en Russie

Les responsables à Bruxelles sont sceptiques quant à la demande de Zelensky, désormais reprise par l’Estonie et la Finlande

Bruxelles semble réticente à fermer les frontières de l’UE à tous les voyageurs russes, un responsable ayant déclaré mardi au Financial Times que le bloc ne souhaitait pas une interdiction complète. Cela faisait suite aux appels des dirigeants estoniens et finlandais à le faire, faisant écho à la demande du président ukrainien Vladimir Zelensky. Moscou a appelé l’idée “irrationnel” et a déclaré que sa mise en œuvre exposerait une fois pour toutes la véritable nature de l’UE.

« Arrêtez de délivrer des visas touristiques aux Russes. Visiter l’Europe est un privilège, pas un droit de l’homme », Premier ministre estonien Kaja Kallas tweeté mardi. Avec l’arrêt des voyages aériens, a noté Kallas, les voisins de la Russie – l’Estonie, la Lettonie et la Finlande – “porter le fardeau” du traitement de tous les visas Schengen. “Il est temps de mettre fin au tourisme en provenance de Russie maintenant.”

C’est “Pas vrai” que les Russes “peuvent vivre une vie normale, voyager en Europe, être des touristes”, La Première ministre finlandaise Sanna Marin a déclaré à la chaîne de télévision publique Yle, accusant Moscou d’avoir “une guerre d’agression agressive et brutale.” Alors que la Finlande pourrait introduire sa propre interdiction de voyager, Marin a ajouté qu’elle “J’aime personnellement voir des solutions européennes à cette question également.”

Les déclarations de Kallas et Marin – tous deux fervents partisans du gouvernement de Kiev – interviennent après que Zelensky a déclaré lundi au Washington Post que les sanctions actuelles contre la Russie étaient “faible” et que la seule façon d’influencer le président russe Vladimir Poutine était une interdiction de voyager pour tous les Russes, indépendamment de ce qu’ils pensaient du conflit, et un embargo total sur l’énergie.

Lire la suite Interdire tous les Russes de l’Ouest – Zelensky

Bruxelles n’est actuellement pas favorable à l’idée, a rapporté mardi le Financial Times.

« Vous ne voulez pas interdire complètement à tous les Russes de se rendre dans l’UE. Comment allons-nous nous engager ? a déclaré un responsable de l’UE, qui n’a pas été nommé. “Les Russes qui ne sont pas favorables à la guerre doivent aussi pouvoir voyager.”

Anita Hipper, porte-parole de la Commission européenne pour les questions d’immigration, a déclaré à FT que la suspension partielle par l’UE de l’accord sur les visas avec la Russie “n’affecte pas les citoyens russes ordinaires pour le moment.”

Alors que les États membres ont « une marge de manœuvre importante pour réduire ou arrêter la délivrance de visas et de titres de séjour de long séjour », Hipper a déclaré qu’il y aura toujours des catégories pour lesquelles des visas devraient être délivrés, tels que « des cas humanitaires, pour des membres de la famille, des journalistes ou des dissidents ».

À Moscou, le Kremlin a décrit les personnes réclamant une interdiction de voyager comme “délirant” et l’idée elle-même “irrationnel.”

“Ils s’abaissent aux sentiments que nous avons entendus il y a littéralement 80 ans de la part de certains pays du cœur de l’Europe”, Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes, ajoutant qu’il espérait que les auteurs de ces déclarations “revenir à la raison” finalement.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les propres règles et obligations de l’UE signifient qu’elle ne peut pas interdire l’entrée sur la base de la nationalité.

“Cela tuerait toute idée de démocratie, de libéralisme, de liberté et, comme on dit, de ‘tolérance zéro’ [of] xénophobie, nationalisme, etc. Si des pays de l’UE le font, ils admettront instantanément leur propre nationalisme, et aucun cosmétique ne le couvrira », a-t-il ajouté. Zakharova a déclaré mardi dans une interview télévisée à “Russia 24”.